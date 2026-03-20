Frase de Nodal en reciente concierto de Edomex se viraliza: ‘chaparrito, infiel y entaconado’

El pasado 15 de marzo, el cantante Christian Nodal ofreció un concierto en el Estado de México que, además de su música, dejó un momento viral que rápidamente se propagó en redes sociales.

Durante su presentación, el intérprete de regional mexicano se dirigió especialmente a su público femenino, agradeciendo la presencia y el esfuerzo que muchas asistentes pusieron en su apariencia para el evento. Sin embargo, fue una frase en particular la que detonó la conversación: el artista se describió a sí mismo como un “chaparrito, infiel y entaconado”, provocando risas inmediatas entre los asistentes.

El comentario, claramente lanzado en tono relajado, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre risas y polémica en redes sociales

La reacción no tardó en trasladarse al entorno digital, donde miles de usuarios comenzaron a debatir el significado y la intención detrás de las palabras del cantante.

Mientras algunos internautas consideraron la frase como una muestra de humor autocrítico, otros no tardaron en señalarla como “cínica” o incluso inapropiada, recordando las polémicas personales que han rodeado al artista en los últimos meses.

Entre los comentarios más repetidos destacaron frases como: “cree que es chistoso”, “por fin aceptó la infidelidad” o “el ex de Cazzu”, reflejando la manera en que la vida personal del cantante sigue influyendo en la percepción del público.

Christian Nodal Cuartoscuro

También hubo quienes tomaron el momento con ligereza, integrándolo a la ola de memes que desde hace tiempo rodea al intérprete, especialmente por su estilo.

El tema de las botas: de look a tendencia viral

Uno de los elementos que más llamó la atención en los últimos meses sobre Christian Nodal ha sido su elección de calzado: botas con tacón alto que se han convertido en parte distintiva de su imagen.

Desde finales de 2025, este detalle ha generado bromas constantes en redes sociales, donde incluso se ha especulado de manera irónica sobre el origen de ese estilo. La frase “entaconado”, utilizada por el propio artista, fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta a esos comentarios virales.

Así, lo que comenzó como una elección estética terminó consolidándose como un rasgo mediático que ahora forma parte de su narrativa pública.

El momento incómodo: gritos de “Belinda”

Otro instante que no pasó desapercibido durante el concierto ocurrió cuando parte del público comenzó a gritar el nombre de Belinda, ex pareja del cantante.

Lejos de engancharse en la situación, Nodal optó por ignorar los gritos y continuar con su presentación, manteniendo el enfoque en el espectáculo. Su reacción fue interpretada por algunos como una muestra de madurez, mientras que otros señalaron que el tema sigue persiguiéndolo en cada aparición pública.

Este tipo de episodios demuestra cómo su vida personal continúa siendo un tema recurrente entre sus seguidores.

En medio de temas legales con Cazzu

Horas después del concierto, el cantante volvió a generar titulares al hablar sobre la situación legal que enfrenta con Cazzu, madre de su hija.

Nodal explicó que su prioridad es proteger la privacidad de la menor, asegurando que busca reducir su exposición en redes sociales. Además, confirmó que existe un proceso legal en curso tanto en México como en Argentina, enfocado también en definir aspectos relacionados con la manutención.

El artista fue claro al señalar que su intención es actuar pensando en el bienestar de su hija, evitando que su vida se convierta en tema público antes de que ella pueda decidir por sí misma.

Un artista que no deja de generar conversación

Más allá de la polémica, lo cierto es que Christian Nodal sigue siendo una de las figuras más comentadas del regional mexicano.

Ya sea por su música, su estilo o su vida personal, cada aparición pública genera conversación inmediata. Su reciente frase en el Edomex es una prueba más de cómo un solo comentario puede convertirse en tendencia nacional en cuestión de horas.

AAAT*