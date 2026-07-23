"Nos cuidamos entre todas": Fran Meric revela que fue perseguida en un supermercado y salvada por una desconocida

Lo que parecía una salida cotidiana al supermercado terminó convirtiéndose en una experiencia que Fran Meric difícilmente olvidará. La actriz y modelo mexicana compartió con sus seguidores un inquietante episodio que vivió mientras hacía compras junto a sus hijos, un momento que, según confesó, la hizo reflexionar sobre la importancia de la solidaridad entre mujeres.

¿Qué le pasó a Fran Meric?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete decidió relatar lo ocurrido con el objetivo de alertar a otras personas y recordar que, en situaciones de riesgo, un simple gesto puede marcar una enorme diferencia.

Una mujer desconocida se acercó a la actriz para ayudarla, inspirando un poderoso mensaje de sororidad. IG

Sin entrar en demasiados detalles sobre la identidad de la persona involucrada, Fran Meric explicó que durante su visita al supermercado comenzó a sentirse incómoda porque un hombre aparentemente la seguía por distintos pasillos del establecimiento.

Mientras realizaba sus compras acompañada de sus hijos, la actriz notó comportamientos que despertaron su intuición y la hicieron sentir vulnerable. Aunque intentó mantener la calma, la situación se volvió cada vez más inquietante. Fue entonces cuando ocurrió algo que, asegura, cambió completamente el rumbo de ese momento.

Así relató Fran Meric el tenso momento que vivió junto a sus hijos

Antes de que el personal de seguridad interviniera, una mujer desconocida notó que algo no estaba bien y decidió acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda. Ese sencillo acto fue suficiente para hacerle sentir acompañada y protegida. En el mensaje que acompañó su publicación, Fran reconoció que jamás olvidará ese gesto.

Fran Meric mezcalent

Hoy entendí algo que jamás voy a olvidar. No fue seguridad quien primero me protegió. Fue una mujer que decidió acercarse", escribió.

La actriz destacó que aquella persona pudo haber seguido su camino sin involucrarse, pero eligió actuar.

Pudo seguir caminando. Pudo pensar que estaba exagerando. Pudo decir 'no es asunto mío'. Pero eligió hablar. Y probablemente eso cambió toda la situación", expresó.

El poderoso mensaje de Fran Meric sobre la solidaridad entre mujeres

Más allá del susto vivido, Fran Meric aprovechó la experiencia para invitar a sus seguidores, especialmente a las mujeres, a escuchar su intuición y mantenerse atentas a su entorno.

La experiencia llevó a la actriz a reflexionar sobre cómo pequeños actos pueden cambiar una situación por completo. Mezcalent

En su reflexión explicó que, en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, muchas veces las personas dejan de observar lo que ocurre a su alrededor.

Vivimos tan ocupadas sosteniendo todo... que a veces dejamos de observar lo más importante: nuestra intuición, nuestro entorno y a las otras mujeres", compartió.

La actriz aseguró que este episodio reforzó una convicción que ha defendido desde hace tiempo: la importancia de construir redes de apoyo entre mujeres. Fran señaló que ayudar no siempre implica realizar una acción extraordinaria. En ocasiones, basta con acercarse y preguntar si la otra persona necesita apoyo.

Mi movimiento siempre ha hablado de mujeres que se sostienen. Hoy entendí que sostenernos también significa atrevernos a preguntar: '¿Estás bien?'", escribió.

Aunque la actriz no confirmó si presentó algún reporte formal tras lo ocurrido, dejó claro que su intención principal era visibilizar la importancia de apoyarse mutuamente.

Su historia abrió una conversación en redes sobre la importancia de intervenir cuando alguien parece necesitar apoyo. Mezcalent

Su publicación rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de usuarias que compartieron experiencias similares en espacios públicos. Muchas agradecieron que hablara abiertamente del tema, ya que consideran que este tipo de testimonios ayudan a crear conciencia sobre situaciones que con frecuencia pasan desapercibidas.

Si este video hace que una sola mujer esté más alerta o decida ayudar a otra… habrá valido completamente la pena", concluyó.

Con su testimonio, la actriz recordó que un gesto tan sencillo como acercarse, observar o hacer una pregunta puede convertirse en el apoyo que alguien necesita en un momento de vulnerabilidad.