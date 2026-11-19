Una foto del actor mexicano Pablo Lyle en una prisión de Estados Unidos, en donde cumple su condena, fue filtrada en redes sociales. Esto, a poco de que presuntamente obtenga su libertad tras la condena que le fue impuesta en el país vecino.

Estos últimos días, el actor ha estado en el ojo público debido a su cumpleaños número 40, el pasado 18 de noviembre; así como por su supuesta liberación que estaría programada para muy pronto.

Foto de Pablo Lyle en prisión de Estados Unidos

Filtran foto del actor mexicano Pablo Lyle. @pablolyle

La fotografía del actor en donde aparece con un uniforme de recluso dentro de la prisión, fue dada a conocer por la cuenta de Instagram Nueva Onda.

En el texto con el que acompañaron la imagen, enfatizaron que ‘así luce actualmente’ el actor que cumple una condena tras ser acusado de homicidio involuntario.

Hasta ahora, no se sabe si la foto de Lyle es realmente reciente, aunque logró el cometido de generar gran revuelo en las redes sociales.

La difusión de la foto reavivó el debate en IG, dividiendo opiniones entre quienes consideran injusto el tiempo que ha pasado tras las rejas y quienes cuestionan su conducta.

Mientras que algunos usuarios señalaron que "jamás podrá volver a ser quien era, su rabia le pasó factura", otros salieron en su defensa asegurando que "fue un momento desafortunado" sin intención y confiaron en que, tras aprender la lección, podrá retomar su carrera con el respaldo de productores que ya han expresado su apoyo.

¿Cuándo sale el actor Pablo Lyle de la cárcel?

El revuelo de la imagen de Pablo coincide con la presunta cuenta regresiva para que obtenga su libertad. De acuerdo con la periodista Tanya Charry, colaboradora del programa El gordo y la flaca, el actor saldrá de prisión el próximo 29 de diciembre del 2026, debido a su buen comportamiento.

Cabe recordar que Lyle se encuentra en prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, durante un altercado de tránsito ocurrido en Miami, Florida, en marzo de 2019.

Los hechos ocurrieron cuando Lyle viajaba en un automóvil y tuvo una discusión vial con Hernández. Durante el enfrentamiento, el hombre se acercó al vehículo y el actor descendió para golpearlo en el rostro. A consecuencia del impacto, Hernández cayó al pavimento y se golpeó la cabeza. Aunque fue trasladado a un hospital, murió cuatro días después debido a las lesiones.

El caso llegó a juicio y, en octubre de 2022, un jurado encontró culpable al actor. Posteriormente, el 3 de febrero de 2023, recibió una sentencia de cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. También se le ordenó participar en un programa de control de ira.

Posible retención del ICE por cuestiones migratorias

Cumplir su condena en prisión no significa necesariamente que Pablo quedará en libertad para salir a la calle en Estados Unidos.

Según lo explicado por el abogado Carlos González a Tanya Charry, Pablo podría quedar bajo custodia de las autoridades migratorias al terminar su sentencia.

En el caso de Pablo, él no va a salir a la calle porque él tiene un aguante de inmigración”, señaló. También explicó que, cuando ocurre una situación así, las autoridades penitenciarias se comunican con inmigración y agentes del ICE acuden por la persona para trasladarla a un centro de detención migratoria.

El abogado explicó que este procedimiento no tiene un plazo definido para concluir, por lo que Pablo Lyle podría permanecer entre dos y tres meses bajo custodia mientras enfrenta el proceso para evitar su deportación, en caso de que decida permanecer en Estados Unidos.

Por otro lado, si el actor acepta regresar a México, tendría la posibilidad de firmar un documento en el que exprese su consentimiento para ser deportado. De acuerdo con González, esta alternativa permitiría agilizar el trámite, que podría resolverse en cuestión de días.

Andrea Legarreta mantiene contacto con el actor

Filtran foto del actor mexicano Pablo Lyle. @pablolyle

En medio de las actualizaciones sobre Pablo Lyle, el nombre de Andrea Legarreta tomó protagonismo debido a las declaraciones que recientemente hizo sobre él.

La conductora y el actor son amigos cercanos desde hace varios años. Su relación va más allá de ser compañeros del medio artístico, por lo que Andrea ha procurado mantenerse cerca de él y de su familia durante el tiempo que ha permanecido en prisión.

Legarreta ha hablado abiertamente del cariño que siente por el actor y ha explicado que han mantenido comunicación a lo largo de su proceso legal.

Recientemente, el día del cumpleaños de Lyle, Andrea aseguró que ha estado en contacto con Pablo y expresó su emoción ante la posibilidad de que pronto recupere su libertad. También destacó los cambios que, desde su perspectiva, ha experimentado durante su estancia en prisión.

Me urge que lo vean”, comentó al referirse a la persona en la que considera que se ha convertido el actor.

La conductora también consideró que este podría ser el último cumpleaños que Pablo Lyle pase en prisión y destacó que todavía es joven para comenzar una nueva etapa.