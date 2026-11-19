Fernando Bonilla, recordado por interpretar a Jerónimo Ponce III en la adaptación mexicana de La Oficina, compartió que ha vivido tres momentos en los que estuvo a punto de morir.

El actor, quien ha desarrollado una trayectoria en cine, televisión, doblaje y teatro, habló sobre estas experiencias y cómo cambiaron su manera de ver la vida.

Fernando Bonilla revela que estuvo a punto de morir en tres ocasiones

Como parte de la promoción de su libro "Tzompantli nuestro de cada día", el actor contó en entrevista exclusiva para el programa Ventaneando los tres momentos en los que su vida estuvo en peligro.

“He estado cerca de morir varias veces. Me dieron un balazo hace muchos años; se me cayó una escenografía, estaba dirigiendo televisión en Canal 11 y se me cayó una escenografía encima. Y hace poco yo me atendí tarde de una apendicitis y llegué al hospital en choque séptico. Afortunadamente, nada ha tenido secuelas, más que hacerme entender que todo se puede acabar en cualquier momento”.

Fernando Bonilla recuerda con cariño a su papá, Héctor Bonilla

Durante la entrevista, Fernando también fue cuestionado sobre su padre, el actor Héctor Bonilla, con motivo de su próximo aniversario luctuoso, y dejó ver el cariño y agradecimiento que sigue sintiendo por él.

“Con mucho cariño y agradecimiento. No hay un día en que no piense en él y también es muy grato encontrarme su legado y recuerdo en tantos colegas y tantos profesionales que trabajaron con él en televisión, cine, teatro, radio y doblaje que, cuando voy a trabajar, la gente me lo recuerda mucho”.

Héctor Bonilla durante la presentación de la obra "Éxito a Cualquier Precio" en 2013. Foto: Cuartoscuro.com

¿De qué trata el libro Tzompantli nuestro de cada día de Fernando Bonilla?

El actor también comparte su creatividad a través de Tzompantli nuestro de cada día, libro publicado el 13 de octubre de 2026 por Grijalbo e inspirado en el tzompantli prehispánico.

La obra reúne relatos que abordan el inframundo desde el humor negro y el ingenio, con historias que ya se encuentran disponibles en librerías.

Durante la conversación, Fernando Bonilla también reflexionó sobre sus mayores temores y señaló que le preocupa más la posibilidad de perder a las personas que quiere.

Fernando Bonilla en conferencia de prensa de la obra “Bolita por favor”, en Ciudad de los Deportes (2023). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Así, el actor compartió algunos de los episodios más complicados que ha enfrentado y cómo estas experiencias le han recordado que la vida puede cambiar en cualquier momento y que cada instante importa.