Frentes Políticos / 17 de agosto de 2026

1. Halago. Mientras Morena y Palacio Nacional cierran filas en torno al hijo del expresidente, cuestionado por el Departamento de Estado de EU, el gobierno de Claudia Sheinbaum envía a Omar García Harfuch, titular de la SSPC, a una cumbre de la DEA en Argentina. El contraste no podría ser más evidente, respaldo político en casa y cooperación institucional con Washington en materia de seguridad. La decisión, avalada por unanimidad del Gabinete de Seguridad, no es un trámite diplomático; es un mensaje. García Harfuch llega con resultados y con la encomienda de sostener una relación sensible. El país no debe parar por un puñado de visas.

2. Culturales. El gobernador Alejandro Armenta encontró en la cultura otra vía para mostrar músculo, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, la organización de festivales y una Puebla convertida en escaparate nacional. El proyecto tiene sustancia: con 50 mdp para rehabilitar Casas de Cultura, bibliotecas y espacios públicos, y otros 50 mdp para turismo comunitario. Que los apoyos no se diluyan. Porque festivales con reflectores hay muchos; lo difícil es que el creador local deje de ser espectador de su propia fiesta. Puebla puede ser epicentro cultural, nada lo impide.

3. Cierre. En las buenas y en las malas, la 4T cerró filas. Gobernadores como Alejandro Armenta, Marina del Pilar Ávila, Delfina Gómez, Mara Lezama, Alfonso Durazo –entre los 24 mandatarios– y la jefa de Gobierno Clara Brugada, respaldaron la soberanía y rechazaron cualquier “injerencia extranjera”, después de que EU canceló la visa a Andrés Manuel López Beltrán. México no se somete. Y aunque sumarse a un desplegado cuesta poco, los abajo firmantes lo que deben es gobernar bien, garantizar seguridad y rendir cuentas. Si la 4T habla de unidad, que se demuestre en los hechos. Eso reivindica. Lo otro no.

4. Follajes. En Coyoacán hasta los deportivos florecen. El alcalde Giovani Gutiérrez ordenó la rehabilitación integral del José Gorostiza, con renovación de canchas, sanitarios, senderos y áreas infantiles. Será el noveno espacio deportivo intervenido, una cifra que habla de mantenimiento donde otros dejan que el abandono haga carrera. Fernando Cravioto, director de Desarrollo Social de la alcaldía, explicó el proyecto ante vecinos y usuarios. Transparencia, participación vecinal y obra pública, la combinación suena sencilla, pero no siempre aparece junta. Hoy Coyoacán marca el ritmo.

5. Agenda inalterable. El subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, cambió las palomitas por las mariposas. Después de su mensaje retador por la cancelación de la visa de Andrés López Beltrán, bajó el tono y pidió que el “drama político” no distraiga de la cooperación entre México y EU. Seguridad, migración y comercio siguen siendo la agenda, aunque el episodio de las visas ya dejó suficientes preguntas sobre la mesa. Landau puede hablar de respeto mutuo, pero las intenciones de Washington no cambian. La relación tiene intereses concretos y pocas ganas de perder tiempo en escándalos. La diplomacia sigue su ruta.