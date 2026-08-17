El derecho a la opacidad, el caso Cami Clark

En la era del capitalismo de vigilancia y la inteligencia artificial masiva, existe una regla no escrita que define las dinámicas del poder moderno: la transparencia absoluta como exigencia para la multitud, todos sus datos obtenidos fácilmente, y la opacidad y el anonimato, como el verdadero lujo reservado para las élites.

Mientras millones de personas alimentan a diario los motores de la economía digital con sus búsquedas, ubicaciones, sesgos y emociones, los arquitectos y financistas de ese ecosistema viven parapetados tras un blindaje informativo casi impenetrable.

El contraste resulta desmedido. La narrativa dominante impulsada por Silicon Valley sugiere que la recolección masiva de datos es un paso ineludible hacia el progreso, un peaje que la sociedad debe pagar a cambio de conveniencia y conectividad. Sin embargo, en los niveles más altos del capital tecnológico, la privacidad no se concibe como un derecho sometido a términos y condiciones, sino como un activo estratégico de alto valor.

El caso de Cami Clark, vinculada como esposa y empresaria al entorno del CEO de Anthropic, Dario Amodei, resulta paradigmático en este debate. A pesar de operar en círculos de inmensa influencia financiera y directiva dentro del ecosistema de la inteligencia artificial, su huella digital pública se mantuvo reducida al mínimo indispensable durante años.

Mientras las herramientas desarrolladas por las propias Big Tech escanean e indexan hasta el menor detalle de la vida del ciudadano promedio, los perfiles de quienes toman las decisiones estratégicas permanecen deliberadamente difuminados, resguardados por equipos de comunicación, acuerdos de confidencialidad y depuraciones minuciosas de la red.

Esta asimetría plantea una pregunta incómoda sobre la arquitectura de la sociedad de la información: ¿por qué la visibilidad es obligatoria para la mayoría y optativa para los más poderosos?

Para el usuario común, la cesión de la privacidad es la tarifa implícita para habitar la esfera pública contemporánea. Redes sociales, asistentes de voz y modelos de lenguaje rastrean patrones de comportamiento para predecir decisiones de consumo o influir en la opinión pública. Para la superélite, en cambio, la invisibilidad es la herramienta que permite preservar el margen de maniobra.

Controlar la propia narrativa, limitar la rastreabilidad de las inversiones y mantener los vínculos personales al margen de los algoritmos de búsqueda garantiza una ventaja crucial: la capacidad de operar sin el sesgo ni el escrutinio en tiempo real que sufren el resto de las instituciones y ciudadanos.

La paradoja es aún más aguda en el terreno de la inteligencia artificial. Los grandes modelos de lenguaje se entrenan utilizando el conocimiento generado por todos y la interacción humana global. Las conductas, dudas y creaciones de la sociedad civil son absorbidas para perfeccionar sistemas que luego se comercializan a escala masiva. No obstante, las dinámicas de decisión, las reuniones a puerta cerrada y los historiales de las cúpulas tecnológicas no forman parte de ese dataset accesible. La IA lo sabe casi todo sobre la masa, pero muestra una amnesia técnica o una vacante de información sobre las redes de poder que financian su desarrollo.

Cuando la información sobre estas esferas finalmente emerge –sea por investigaciones periodísticas, filtraciones o documentos judiciales–, el asombro público no surge únicamente del contenido de los hallazgos, sino de la constatación de cuánta influencia puede ejercerse en las sombras durante tanto tiempo.

La opacidad de las élites no es casualidad, es el resultado de una industria paralela dedicada a la protección reputacional, el aislamiento de datos y el borrado selectivo.

La privacidad ha dejado de ser un asunto puramente individual para convertirse en un problema de distribución del poder. Si la transparencia es el mecanismo primordial mediante el cual las sociedades democráticas fiscalizan a quienes acumulan riqueza e influencia, la inmunidad algorítmica de los hipermillonarios debilita el equilibrio social.

Mientras se promueve una cultura de exposición constante para el resto del mundo, los líderes del sector tecnológico y otras élites de millonarios demuestran con sus propios actos que el bien más codiciado en el siglo XXI sigue siendo la capacidad de permanecer fuera de la vista del algoritmo.