Paola Dalay habla de su supuesta separación de José Eduardo Derbez: "Cuernos no ha habido"

Paola Dalay habló por primera vez sobre los rumores que señalan que su relación con José Eduardo Derbez habría llegado a su fin. Aunque evitó confirmar o negar directamente una separación, aseguró que próximamente ambos explicarán qué está ocurriendo entre ellos.

La influencer también negó que existiera una infidelidad y aclaró las publicaciones que fueron interpretadas como indirectas contra el hijo de Eugenio Derbez. Además, respondió a las críticas por permitir que su hija Tessa viajara con su papá a España.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez

¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron?

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, Paola Dalay fue cuestionada sobre las versiones que apuntan a una crisis o ruptura con José Eduardo Derbez, con quien mantiene una relación desde hace siete años.

Frente a las preguntas, la joven explicó que el actor se encuentra trabajando en España, mientras ella permaneció en México para cumplir con algunos proyectos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de hablar del tema cuando él regrese.

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"No tengo nada que decirles. José Eduardo está trabajando ahorita en España, yo me quedé porque tengo unos proyectos, pero es lo único que les puedo decir ahorita (...), ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando", dijo.

Pese a la atención que han generado las versiones sobre su relación, Dalay afirmó que se encuentra tranquila y prefirió no revelar más detalles hasta poder hacerlo junto con el padre de su hija.

Paola Dalay niega una infidelidad en su relación

Ante las versiones que aseguran que alguno de los dos habría sido infiel, la influencer fue contundente al rechazar esa posibilidad. De acuerdo con sus declaraciones, entre ella y José Eduardo siempre ha existido respeto y comunicación.

"Siempre nos hemos respetado y nos hemos portado bastante bien y siempre hemos hablado las cosas, entonces cuernos no ha habido aquí".

La creadora de contenido reconoció que, como sucede en cualquier pareja, han atravesado momentos complicados. No obstante, aseguró que acostumbran resolver sus diferencias mediante el diálogo.

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"Siempre va a haber días buenos, días malos, pero todo se arregla, todo se resuelve, todo se habla".

Además, Paola reveló que ella y José Eduardo han conversado sobre lo que ocurriría si algún día decidieran terminar su relación. Los dos tienen claro que el bienestar de Tessa sería su prioridad y que buscarían conservar una buena convivencia por ella.

"Si en algún momento nos llegamos a separar, tenemos claro que nuestra hija es lo principal y que tenemos que estar bien por ella. Si en algún momento nos separáramos, José Eduardo y yo podríamos llevarnos muy bien, entonces no tenemos problema", contó.

¿Paola Dalay lanzó indirectas contra José Eduardo Derbez?

Algunas publicaciones compartidas por Paola en redes sociales fueron consideradas por los internautas como posibles mensajes dirigidos al actor. Sin embargo, ella descartó que se tratara de indirectas relacionadas con una ruptura o con problemas entre ambos.

Otro tema que enfrentó fueron las críticas por permitir que Tessa viajara a España con su papá, quien vive temporalmente en ese país debido a un proyecto profesional. La influencer defendió el derecho del actor a pasar tiempo con la pequeña.

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"Un hijo es de dos. Tanto derecho tengo yo como él de llevársela. Si yo me la llevo de vacaciones, que padre, si él se la lleva, que padre. Me encanta que José Eduardo conviva con su hija", comentó.

¿Cómo es la relación de Paola Dalay con Victoria Ruffo?

Las declaraciones de Victoria Ruffo también causaron polémica, pues al ser cuestionada sobre la supuesta separación de su hijo afirmó que no tenía información al respecto. Además, describió la convivencia que mantiene con Paola.

"Yo nunca me he llevado bien con mi nuera. Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, digo tampoco es de cacerolazo, ¿No? Cercanos lo que debe ser, punto", dijo a la prensa.

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La respuesta de la actriz sorprendió a Dalay, quien tiene una percepción diferente de su vínculo con Victoria. Aseguró que entre las dos existe una relación respetuosa y expresó el cariño que siente tanto por ella como por Eugenio Derbez.