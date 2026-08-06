Estafa al comediante Germán Ortega: modus operandi inicia con la supuesta instalación de una cocina

El comediante Germán Ortega, integrante de los Mascabrothers, informó de la estafa de la que fue víctima y por la cual sigue en un proceso legal.

El problema, según contó el comediante, lo arrastra desde hace meses y de ese mismo modus operandi habrían sido víctimas más de 70 familias en Monterrey.

Estafa al comediante Germán Ortega

Estafa al comediante Germán Ortega. Especial

El famoso contó a inicios de este año que le había depositado dinero a una persona para que le instalara una cocina. No obstante, el trabajo nunca se realizó puesto que el trabajador le informó que supuestamente estaba muy grave de salud.

Me manda con su gente, me da el teléfono de otras personas, y resulta que no me contestan hasta como cuatro días después. Finalmente, me dice: ‘German, las quimios están muy severas”, compartió en aquel entonces.

Tras esa última llamada, el comediante contó que la comunicación con el hombre se rompió por completo y desde ese entonces no recibe respuesta.

Ahora, al actualizar a la prensa cómo va el caso, el comediante contó que dos personas participaron en la estafa, aunque decidió mantener ocultos sus nombres por motivos legales.

El primer arquitecto anda feliz con mi dinero y el otro también. Estoy haciendo las cosas como deben de hacerse. El universo y la ley harán lo que tengan que hacer, porque yo lo único que hago es trabajar y depositar confianza en gente que, lamentablemente, le gusta abusar de la confianza”, declaró el actor.

Modus operandi afecta a más familias en Monterrey

Según Germán Ortega, luego de denunciar su caso en redes sociales, decenas de mensajes le llegaron de otras personas que también fueron afectadas bajo el mismo modus operandi.

“El primero que me hizo el fraude le hizo fraude a más de setenta familias en Monterrey. Cuando yo lo denuncié en Instagram, me llovieron los mensajes de: ‘A mí también me dijo esto, a mí me dijo lo otro’. Una señora me escribió: ‘Junté mis ahorros y pedí un préstamo para la cocina de mi vida y el señor se llevó todo mi dinero. Yo estoy pagando todavía lo del préstamo’”, contó.

Según el comediante, todo se origina por el abuso de confianza, el cual, calificó como uno de los delitos más graves.

Cuando tú brindas confianza y abusan, el abuso de confianza es fatal”, sostuvo.

En tanto, pese a que el proceso legal avanza con lentitud, Germán Ortega enfatizó que no piensa desistir, aunque, mientras tanto, las personas que lo estafaron siguen libres.

Ojalá no sigan haciendo lo que me hicieron a mí. El abuso de confianza es un mal en un ser humano”, dijo el comediante, quien enfatizó que su intención principal es recuperar su dinero y evitar que otros sean víctimas de la misma modalidad.

Asimismo, llamó a las demás víctimas a no quedarse calladas y denunciar:

Denuncien, no se queden callados. Es tardado, pero lo peor que puede pasar es que ganes y recuperes. No se trata de un pleito, sino de hacer lo correcto”.

Finalmente, lamentó que existan personas que busquen aprovecharse de la demás gente.

¿Quién es Germán Ortega?

Estafa al comediante Germán Ortega. Especial

Germán Ortega es un actor, comediante y conductor mexicano, ampliamente reconocido por su trabajo en la televisión y el teatro de comedia.

Nació el 10 de octubre de 1966 en la Ciudad de México y alcanzó la fama como integrante del dúo cómico Los Mascabrothers, que formó junto con su hermano Freddy Ortega.

A lo largo de su carrera ha participado en numerosos programas de televisión, donde destacó por su habilidad para crear personajes, realizar imitaciones y hacer sátira política y social. Uno de sus proyectos más exitosos fue La parodia, programa que se convirtió en un referente del humor en México gracias a sus sketches sobre figuras del espectáculo, el deporte y la política.

Además de la televisión, Germán Ortega ha trabajado en obras de teatro, espectáculos en vivo, cine y programas de entretenimiento como conductor e invitado. Su estilo de humor, basado en la observación, la improvisación y las caracterizaciones, lo ha mantenido vigente durante más de tres décadas.

En los últimos años ha continuado participando en producciones de televisión, montajes teatrales y proyectos de comedia junto a su hermano.