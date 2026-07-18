Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Brigitte Macron asisten al concierto de BTS

BTS sigue causando sensación en todo el mundo y su gira "ARIRANG World Tour" continúa reuniendo a miles de fans en cada presentación.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención recientemente fue la inesperada asistencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, al concierto que la agrupación ofreció en el Stade de France.

La pareja presidencial disfrutó del espectáculo como cualquier otro integrante de ARMY y su aparición en las pantallas del recinto rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de seguidores reaccionaron con sorpresa.

Macron y su esposa en concierto de BTS

A través de redes sociales, usuarios compartieron el momento en que Emmanuel Macron y Brigitte Macron aparecieron en las pantallas gigantes del estadio. Al percatarse de que estaban siendo enfocados por las cámaras, ambos saludaron al público entre sonrisas.

Sin embargo, quien robó gran parte de la atención fue la primera dama francesa. Brigitte Macron, quien sostenía en sus manos un Army Bomb, el famoso lightstick oficial de BTS, demostrando que también disfruta de la música del grupo surcoreano.

Aunque su aparición duró apenas unos segundos, fue suficiente para sorprender a miles de ARMY, quienes celebraron que incluso figuras políticas de alto nivel compartan su entusiasmo por la banda.

Reacciones de usuarios

Uno de los videos más compartidos en TikTok acumuló decenas de miles de reproducciones y rápidamente generó cientos de comentarios.

Los seguidores de BTS expresaron su sorpresa al ver a la pareja presidencial disfrutando del concierto y, especialmente, a Brigitte Macron portando un Army Bomb como cualquier fan.

Algunos comentarios destacaban que fue un momento inesperado, mientras que otros celebraban que el fenómeno mundial de BTS continúa conquistando personas de todas las edades y ámbitos.

Macron comparte su visita al concierto

La sorpresa no terminó ahí. Horas después del concierto, Emmanuel Macron compartió en sus redes sociales un video del espectáculo acompañado del mensaje: "¡Bienvenido a París!".

Esta publicación ya suma cientos de miles de reacciones y miles de comentarios de cariño de las fans hacia los integrantes de la banda.

"ARIRANG World Tour" de BTS

El regreso de BTS se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados por ARMY. La gira "ARIRANG World Tour" comenzó el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y concluirá el 16 de marzo de 2027 en Bulacán, Filipinas.

A lo largo del tour, diversas celebridades han sido vistas entre el público disfrutando del espectáculo, entre ellas Becky G, el cantante Bang Chan y los actores surcoreanos Kim Min Jae y Lee Sung Kyung.

Aunque BTS ha coincidido anteriormente con líderes mundiales en eventos oficiales, esta es una de las primeras ocasiones en que se ve al presidente de Francia asistiendo como espectador a uno de sus conciertos.

La presencia de Emmanuel Macron y Brigitte Macron confirma que el fenómeno de BTS sigue rompiendo barreras y reuniendo a personas de distintas generaciones, profesiones y países, consolidando el impacto global que la banda surcoreana mantiene entre millones de seguidores.