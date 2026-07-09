No tengo miedo en Netflix: la serie sobre el secuestro de un niño durante el Mundial de México 86

La serie ‘No tengo miedo’ se estrenó el pasado 8 de julio en Netflix y la trama ya está enloqueciendo a los suscriptores de la plataforma de streaming, pues revive el secuestro de un niño durante la euforia del Mundial de México 86.

Con 8 capítulos, esta serie mexicana, cuya adaptación está ambientada en Veracruz durante 1986, está basada en la novela Io non ho paura, publicada en 2001 por el escritor italiano Niccolò Ammaniti.

Para la versión mexicana, se trasladó la historia desde Italia de los años setenta al México de mediados de los ochenta, con una época marcada por las dificultades económicas, la vida en las comunidades rurales y la emoción que generó el Mundial de Futbol del 86.

La producción incorpora la esencia del libro, pero incorpora elementos propios de la cultura mexicana.

¿De qué trata No tengo miedo, serie en Netflix?

No tengo miedo, serie en Netflix. Especial

La historia de la serie mexicana ‘No tengo miedo’ disponible en Netflix, se sitúa en un México rural marcado por la pobreza y el contraste social, mientras se disputa el Mundial de futbol de 1986.

Es en esa época donde en un rincón veracruzano, los niños pasan sus días corriendo entre las plantaciones de café marchitas y jugando partidos imaginarios.

Es ahí cuando comienza la trama con Miguel, un niño de apenas 10 años que, mientras juega entre los campos, descubre un misterioso agujero oculto donde encuentra a otro niño llamado Felipe.

En un inicio, Miguel cree que se trata de un fantasma. Sin embargo, conforme pasa el tiempo descubre que Felipe está vivo y que en realidad fue secuestrado. Ahí comienza su amistad en secreto, pero todo se complica cuando el protagonista comprende que detrás del secuestro podrían estar personas muy cercanas a él, habitantes de su propio pueblo.

La miniserie construye un thriller psicológico donde el verdadero terror es la corrupción, la violencia y los secretos que esconden los adultos.

¿Vale la pena ver la miniserie mexicana?

No tengo miedo, serie en Netflix. Especial

‘No tengo miedo’ se convierte ya en una miniserie obligada para ver en la plataforma, sobre todo en esta época en donde se disputa la Copa del Mundo, aunque México ya fue eliminado.

La trama aborda temas como la pobreza, la violencia, los secretos familiares y los dilemas morales que enfrentan los niños cuando descubren que el peligro puede provenir de quienes deberían protegerlos.

Algo destacable de la serie es la historia de amistad entre Miguel y Felipe, quienes, pese a las circunstancias extremas que viven, encuentran apoyo mutuo para intentar escapar de su realidad.

Otro tema que explota es la inocencia infantil que se ve perdida cuando se enfrentan los protagonistas al miedo y a las decisiones que deben tomar que normalmente corresponderían a los adultos.

Para aquellos que gustan de las producciones de suspenso con un fuerte componente emocional, es una miniserie recomendada.

Elenco

No tengo miedo, serie en Netflix. Especial

La serie reúne a actores consolidados y nuevos talentos infantiles. El elenco principal está conformado por: