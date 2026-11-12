¿Listo para ver a DLD? Revisa qué puedes llevar y qué está prohibido

Si ya estás listo para cantar “Todo cuenta” a todo pulmón, los próximos conciertos de DLD en la Ciudad de México están a punto de convertirse en una cita imperdible. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de sus presentaciones.

Y es que, a casi un año de haber conquistado a sus fans en la capital con algunos de sus grandes clásicos, la banda regresa con nuevas fechas para reencontrarse con su público y hacer vibrar nuevamente el escenario.

¿Cuándo son los conciertos de DLD?

DLD vuelve al centro de espectáculos La Maraka, donde promete una noche llena de rock, nostalgia y canciones que sus seguidores no dejarán de cantar.

Sus conciertos están programados para el 13 y 14 de noviembre, a las 21:30 horas, con boletos disponibles desde los mil 860 pesos, de acuerdo con la información de venta correspondiente a cada fecha.

¿Cuál podría ser el setlist de DLD?

¿Ya mueres de ganas por saber qué canciones tocará DLD? Aunque todavía no existe un setlist confirmado para estas presentaciones, hay algunos temas que suelen acompañar a la banda en sus conciertos y que podrían formar parte de estas noches de rock.

Entre las canciones que sus fans esperan escuchar se encuentran:

Arsénico

Arsénico Mi vida

Por siempre

Un vicio caro es el amor

Se va

Almas rotas

Viernes

Pide al tiempo

Química y física

Devuélveme

Todo cuenta

Así que prepara la voz, porque si alguno de estos clásicos aparece en el repertorio, seguramente será uno de los momentos más esperados por sus seguidores.

¿Cómo llegar a La Maraka?

Si ya tienes tus boletos y estás preparando todo para disfrutar de DLD, es importante que ubiques el recinto y planees tu llegada con anticipación.

La Maraka se encuentra en Mitla 410, esquina con Eje 5 Sur Eugenia, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Si piensas llegar en transporte público, la estación Eugenia de la Línea 3 del Metro es una de las opciones más cercanas. Desde ahí puedes caminar aproximadamente 13 minutos hasta el recinto, dependiendo de la ruta que elijas.

DLD en conferencia de prensa en la Ciudad de México para anunciar los detalles de sus presentaciones del 12 y 13 de diciembre en el recinto “La Maraka” (08 diciembre 2025). Foto: Cuartoscuro.com / Tomás Pérez de la Cruz

Antes de salir rumbo al concierto, recuerda revisar las políticas de acceso del recinto, especialmente si planeas llevar una bolsa de mano.

De acuerdo con sus restricciones, no están permitidas las mochilas, los paraguas ni algunos otros objetos. Sin embargo, puedes consultar directamente en el lugar si cuentan con servicio de guardarropa y cuáles son sus condiciones. Y solo preocuparte por disfrutar del concierto.