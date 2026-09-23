Harvey Weinstein es condenado a prisión por delito sexual en Nueva York

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles a 15 años de prisión luego de culminar un nuevo juicio en Nueva York por el delito sexual que fue cometido en el 2006.

La resolución fue dictada por el juez Curtis Farber quien determinó una pena de década y media contra el exmagnate de 74 años por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley, esto mientras ella trabajaba en la producción del programa Project Runway en el 2006.

Haber sido agredida sexualmente por Harvey Weinstein ha tenido un efecto devastador en mi vida y en mi sensación de seguridad. La decisión de alzar la voz hará que mire por encima de mi hombro durante los próximos años. Para mí es una cadena perpetua", declaró Haley durante el proceso que culminó este miércoles.

La pena es superior a lo que la defensa de Weinstein esperaba según informan las agencias de noticias. Los abogados del acusado habían solicitado una pena mínima argumentando los problemas de salud asociados a él como los fallos cardiacos y el cáncer de sangre.

Presente en una silla de ruedas, el exproductor defendió su inocencia en las palabras que dirigió en la corte en el estado de Nueva York.

Tengo remordimiento por el dolor de Miriam Haley, pero debo reiterar mi inocencia", afirmó Weinstein desde una silla de ruedas.

Este no es el final de sus temas legales ya que aún debe enfrentar un proceso abierto en Los Ángeles, California, por una acusación de violación ratificada en el 2022.

¿Por qué estaba siendo acusado y juzgado por segunda vez Harvey Weinstein?

La condena de este miércoles es la conclusión de un camino de seis años de un extenso proceso judicial que no solo ha involucrado a Miriam Haley y que, para algunos, ha servido como una reivindicación luego de un primer proceso que fue anulado.

Weinstein fue sentenciado en el 2020 a 23 años de cárcel por agredid a Jessi Mann y a Haley, pero este dictamen fue anulado en el 2024. La corte de Nueva York consideró que otros testimonios perjudicaron al imputado y fueron usados incorrectamente luego de que no debían ser considerados en esta primera ocasión.

Las autoridades ordenaron repetir el juicio y en el 2025 el jurado lo encontró culpable.