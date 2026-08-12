¿V de BTS está perdiendo la audición? Esto reveló Taehyung sobre su salud

V de BTS reveló que está perdiendo la audición de uno de sus oídos y que el problema ha empeorado con el paso del tiempo. Kim Taehyung, nombre real del cantante, explicó que comenzó a notar esta dificultad hace aproximadamente dos años y medio, aunque hasta ahora no había compartido tantos detalles con ARMY.

La confesión ocurrió durante una transmisión en vivo de Weverse en la que también participó Jungkook. Mientras conversaban con sus seguidores, el cantante habló sobre la diferencia que existe entre la capacidad auditiva de ambos oídos y confirmó que continúa bajo tratamiento médico.

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Sus declaraciones generaron preocupación entre los fans, especialmente porque Taehyung reconoció que actualmente escucha mucho menos de un lado.

V de BTS cuenta que su problema auditivo ha empeorado

Al hablar de una situación que había mantenido en privado, Taehyung reconoció que lleva más de dos años enfrentando complicaciones en uno de sus oídos.

“Nunca se lo había contado a ARMY, pero ¿han pasado como dos años y medio? Mis oídos han empeorado”.

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Para ayudar a sus seguidores a comprender la gravedad del problema, el cantante utilizó una escala y comparó la capacidad auditiva de ambos lados.

“Si de un lado escucho alrededor de 100, del otro oído solo escucho 30”.

Esta explicación hizo que Jungkook le preguntara si había mejorado después de acudir al hospital. Aunque V no habló de una recuperación, sí confirmó que recibe atención profesional y sigue las indicaciones de los médicos.

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“Por eso estoy tomando los medicamentos constantemente”.

Además de tomar medicinas, Taehyung aseguró que acude regularmente al hospital para revisar su condición. Por el momento, no ha mencionado si existe la posibilidad de recuperar la audición perdida o si el problema podría continuar avanzando.

La audición de V empeoró durante el servicio militar

De acuerdo con lo contado por el artista, la dificultad se volvió más evidente durante el periodo en el que cumplió con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

En aquel momento, las personas que se encontraban a su alrededor relacionaron los síntomas con el esfuerzo físico y la disciplina del entrenamiento.

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“De hecho, después de que empeoró un poco en el ejército, como todos estaban ahí haciendo ejercicio, decían que era una cuestión de fuerza mental”.

Ante esos comentarios, el intérprete comenzó a pensar que la molestia podía estar vinculada con su estado mental y trató de convencerse de que debía resistirla.

“Desde entonces siento que me hipnoticé pensando que era un problema de fuerza mental”.

¿La pérdida de audición de V está relacionada con el tinnitus?

Tiempo atrás, Taehyung habló sobre el tinnitus, una condición que provoca la percepción de zumbidos, pitidos o silbidos sin que exista un sonido externo que los genere.

Aunque el tinnitus puede presentarse junto con una disminución auditiva, no son exactamente el mismo padecimiento. Algunas personas pueden experimentar estos ruidos sin perder audición, mientras que otras desarrollan ambas condiciones.

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En su reciente transmisión, el cantante no aseguró que el tinnitus sea la causa de que escuche menos con uno de sus oídos. Por ello, no se puede establecer una relación directa entre aquel antecedente y el deterioro que acaba de revelar.

Hasta este momento, V no ha compartido el nombre de su padecimiento ni ha explicado si la pérdida auditiva es temporal o permanente.