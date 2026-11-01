Día de Muertos 2026: canciones para recordar a seres queridos que fallecieron 

El Día de Muertos es una fecha en la que muchas personas recuerdan con cariño a familiares, amigos y otros seres queridos que han fallecido. Aunque las ofrendas son una de las principales tradiciones de esta celebración mexicana, también hay quienes aprovechan el 2 de noviembre para dedicar una canción a alguien que extrañan.

A veces, escuchar una melodía es suficiente para recordar una voz, una sonrisa o algún momento especial que compartimos con una persona que ya no está. Algunas canciones hablan de la tristeza que provoca una pérdida, mientras que otras transmiten el amor que permanece a pesar del paso del tiempo.

Canciones para recordar a a un ser querido fallecido

La música puede ayudarnos a expresar sentimientos que en ocasiones son difíciles de explicar con palabras. Por eso, reunimos algunas canciones que hablan sobre la ausencia, los recuerdos y el cariño hacia las personas que han partido.

Amor eterno – Juan Gabriel

Entre las melodías que más se relacionan con la pérdida de un ser querido se encuentra "Amor eterno", uno de los grandes éxitos de Juan Gabriel.

A través de su letra, el cantante expresa el sufrimiento que deja la muerte de una persona importante, en este caso, su mamá, y el deseo de volver a estar a su lado.

¿Dónde estará mi primavera? – Marco Antonio Solís

Extrañar a alguien y recordar los momentos felices que compartieron son algunos de los sentimientos que transmite "¿Dónde estará mi primavera?", interpretada por Marco Antonio Solís.

Esta canción, publicada en 2001, forma parte del disco En el mayor de mis recuerdos y se ha convertido en uno de los temas más conocidos de "El Buki".

Aunque su letra también puede interpretarse como una despedida amorosa, es una alternativa para quienes desean recordar a una persona especial que ya no está a su lado.

Día de los muertos – Alfredo Olivas

Con una canción que lleva el nombre de esta tradición mexicana, Alfredo Olivas ofrece otra opción para quienes desean dedicar una melodía durante el 2 de noviembre.

Recuérdame – Carlos Rivera

Gracias a la película Coco, "Recuérdame" se convirtió en una de las canciones más relacionadas con el Día de Muertos y la importancia de mantener viva la memoria de nuestros familiares.

En la versión interpretada por Carlos Rivera, el tema transmite un mensaje sobre el amor que permanece incluso después de una despedida.

La Llorona – Chavela Vargas

Dentro de la música tradicional mexicana, "La Llorona" ocupa un lugar especial por los sentimientos que transmite.

Aunque existen diferentes versiones de esta canción y su origen no está completamente definido, la interpretación que Chavela Vargas grabó en 1958 es una de las más reconocidas.

chavela vargas

Cempasúchil – Monsieur Periné

La agrupación colombiana Monsieur Periné lanzó este tema en 2015, dentro del álbum Caja de Música, y contó con la colaboración de Rubén Albarrán.

En la composición aparecen referencias a las tradiciones mexicanas, entre ellas las flores de cempasúchil, el tequila y el pan de muerto, elementos que forman parte de la celebración.

Que te vaya bonito Nicolás – Natalia Lafourcade

Una despedida también puede estar acompañada de buenos deseos para alguien que ya falleció. Ese sentimiento está presente en "Que te vaya bonito Nicolás", de Natalia Lafourcade.

La cantante incluyó esta composición en su álbum De todas las flores, publicado en 2022, y la dedicó a su sobrino Nicolás.

Mis muertos – Julieta Venegas

Recordar a las personas que fallecieron no siempre significa hacerlo desde la tristeza. También puede ser una oportunidad para agradecerles los momentos compartidos.

Esta idea se encuentra en "Mis muertos", una canción de Julieta Venegas que forma parte de La Enamorada, álbum publicado en 2019.

Fantasmas – HUMBE

La ausencia de alguien importante y los recuerdos que permanecen con el paso del tiempo son sentimientos que también pueden relacionarse con "Fantasmas", del cantante mexicano HUMBE.