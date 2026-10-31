¿Qué pasó con Ian Gillan? El vocalista de Deep Purple fue hospitalizado a los 81 años

Los seguidores de Deep Purple recibieron una noticia inesperada este sábado 31 de octubre: Ian Gillan, vocalista de la banda británica, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años. La situación obligó al grupo a cancelar dos conciertos que tenía programados en Alemania como parte de su gira mundial.

La agrupación dio a conocer lo ocurrido mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Aunque confirmó que el cantante permanece internado, no ofreció detalles sobre el problema de salud que presentó ni explicó cuál es su estado actual.

La noticia llegó pocas horas antes de una de las presentaciones, por lo que la cancelación tomó por sorpresa a quienes ya tenían planes de asistir.

Esto es consecuencia de una emergencia médica que involucra a Ian Gillan y que ha provocado su actual hospitalización, explicó Deep Purple en su mensaje.

Por ahora, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá el cantante en el hospital ni si esta situación afectará las siguientes fechas de la gira.

Deep Purple cancela dos conciertos en Alemania

Las presentaciones suspendidas estaban previstas en Leipzig y Hamburgo. La primera debía realizarse la noche del 31 de octubre en el QI Arena, mientras que la segunda estaba programada para el domingo 1 de noviembre en el Sporthalle.

La banda lamentó no poder cumplir con ambos compromisos y reconoció la molestia que el anuncio de último momento podría causar entre sus seguidores. También informó que ya trabaja para encontrar nuevas fechas para los espectáculos.

Quienes compraron entradas no tendrán que realizar un nuevo trámite, pues los boletos seguirán siendo válidos para los conciertos reprogramados.

Las presentaciones suspendidas estaban previstas en Leipzig y Hamburgo. Instagram: therealiangillan_official

La hospitalización de Ian Gillan ocurre durante la gira mundial SPLAT!, que comenzó en agosto y tiene presentaciones previstas hasta diciembre. Antes de llegar a Alemania, Deep Purple había tocado en Barcelona y Madrid, los días 19 y 20 de octubre, respectivamente.

Hasta el momento, el grupo no ha anunciado modificaciones en el resto de su calendario. Sin embargo, los fans permanecen pendientes de cualquier actualización sobre la salud del cantante.

Ian Gillan había descartado retirarse de los escenarios

Ian Gillan es una de las voces más reconocidas del rock británico. Nació el 19 de agosto de 1945 y se incorporó a Deep Purple en 1969, cuando sustituyó a Rod Evans. Durante esa primera etapa participó en algunos de los años más importantes de la agrupación, aunque dejó la banda en 1973.

Después trabajó en proyectos propios y tuvo una breve etapa como vocalista de Black Sabbath en 1983. Un año más tarde regresó a Deep Purple, aunque volvió a salir en 1989. Su reincorporación definitiva ocurrió en 1992 y desde entonces ha seguido al frente del grupo.

En noviembre de 2025, el músico habló sobre otro problema de salud: una pérdida importante de visión. En una entrevista con la revista Uncut, contó que conservaba alrededor de 30% de capacidad visual y que no esperaba que su condición mejorara.

Ian Gillan es una de las voces más reconocidas del rock británico Instagram: therealiangillan_official

Pese a ello, en agosto de 2026 descartó que tuviera planes inmediatos de retirarse. Durante una conversación con The Independent, en el Festival de Jazz de Montreux, aclaró que dejaría los escenarios cuando sintiera que ya no tenía fuerzas para continuar.

Nunca dije eso. Lo que dije fue que cuando sienta que no tengo fuerzas, entonces me retiraré, comentó.

Ian Gillan Instagram: therealiangillan_official

Ahora, tras conocerse su hospitalización, la prioridad es saber cómo evoluciona. Deep Purple no ha compartido un diagnóstico ni una fecha probable de alta, por lo que todavía no hay información suficiente para conocer el impacto que tendrá esta emergencia en sus próximos conciertos.