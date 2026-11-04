José Eduardo Derbez sale en defensa de Paola Dalay y pide frenar las críticas tras su separación

José Eduardo Derbez ha vuelto a hablar sobre su vida personal luego de que su separación de Paola Dalay se convirtiera en uno de los temas más comentados en redes sociales. Aunque ambos han tratado de llevar esta nueva etapa de manera tranquila, los rumores y las opiniones sobre su ruptura no han dejado de aparecer.

La noticia sorprendió a quienes siguieron su historia de amor durante varios años, especialmente porque la pareja solía compartir algunos momentos de su relación y de su vida como padres de la pequeña Tessa.

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Durante los últimos meses ya se hablaba de una posible separación, pero ninguno de los dos había confirmado públicamente que su relación había llegado a su fin. Fue hasta el pasado fin de semana cuando dieron a conocer que habían decidido tomar caminos diferentes después de siete años juntos.

La situación también ha provocado que Paola Dalay reciba comentarios negativos, algo que no ha sido del agrado del actor.

José Eduardo Derbez pide detener los ataques contra Paola Dalay

En medio de los comentarios que han surgido sobre su separación, el hijo de Eugenio Derbez decidió pronunciarse sobre el trato que ha recibido su expareja en redes sociales.

Durante una entrevista con reporteros, el también conductor expresó su molestia por la manera en que algunas personas han reaccionado a la noticia, especialmente por las historias que se han creado sin conocer lo que realmente ocurrió entre ellos.

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Lejos de sumarse a las críticas, José Eduardo salió en defensa de Paola y pidió que se detuvieran los ataques, pues considera que este tipo de comentarios no solamente afectan a quienes estuvieron involucrados en la relación, sino también a sus familias.

“Las redes sociales últimamente se han vuelto muy crueles, muy despiadadas, he visto comentarios que digo: ‘No puede ser’, y se hacen historias que se inventan. No está padre ni para ella ni para su familia, ni para mí ni para la niña, no va por ahí (…), esperemos que ya baje el hate a todo esto porque no está padre para ella ni para nadie”, dijo.

¿Por qué Tessa, hija de José Eduardo Derbez, vive con él tras la separación?

Uno de los temas que también ha generado curiosidad es cómo se están organizando José Eduardo Derbez y Paola Dalay para cuidar a su hija ahora que ya no viven como pareja.

El actor explicó que Tessa, quien tiene dos años, se encuentra viviendo con él por el momento. Sin embargo, esto no significa que la pequeña vaya a permanecer únicamente bajo su cuidado o que exista algún problema entre sus padres.

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De acuerdo con lo que compartió, Paola todavía está preparando algunos detalles de su nuevo hogar, por lo que decidieron que su hija permaneciera temporalmente con él mientras termina de instalarse.

También señaló que ambos podrán pasar tiempo con la niña sin restricciones, ya que su intención es mantener una buena relación como padres, independientemente de que su historia de amor haya terminado.

José Eduardo Derbez niega infidelidad de Paola Dalay

Además de las críticas por su separación, otro asunto que ha provocado comentarios es la nueva relación sentimental de Paola Dalay con el futbolista César Romo.

IG: Paola Dalay

Después de que se diera a conocer este romance, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible infidelidad y si esta habría sido la razón por la que terminó su relación con José Eduardo.

Sin embargo, el actor negó que hubiera existido un engaño y confirmó lo que Paola había mencionado anteriormente: él ya sabía que su expareja estaba comenzando una nueva historia de amor.

Incluso, aseguró que no tiene inconveniente en conocer al futbolista si ella decide presentárselo, pues considera importante que la madre de su hija sea feliz y tenga la libertad de continuar con su vida sentimental.