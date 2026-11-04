Netflix presenta el tráiler del documental sobre Marcos y el EZLN, ¿qué revela el adelanto?

Netflix presentó el tráiler del documental “Marcos: Otro mundo es posible” este miércoles 4 de noviembre del 2026.

La producción recupera la historia del Subcomandante Marcos y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desde el levantamiento armado de Chiapas en 1994 hasta la actualidad.

El adelanto ofrece un primer vistazo a una producción que busca explorar no solo la figura del emblemático portavoz zapatista, sino también la lucha de las comunidades indígenas y la vigencia de sus demandas.

El largometraje reconstruye más de tres décadas de historia del movimiento zapatista a través de imágenes de archivo, testimonios y conversaciones con algunos de sus protagonistas.

¿Qué revela el tráiler del documental sobre Marcos y el EZLN?

Documental sobre Marcos y el EZLN en Netflix. Tráiler oficial

El adelanto recupera algunos de los momentos más representativos de la historia del zapatismo y pone en perspectiva el impacto que tuvo el levantamiento del 1 de enero de 1994, cuando el EZLN apareció públicamente en Chiapas y colocó en el debate nacional e internacional las condiciones de vida y las demandas de los pueblos indígenas.

Uno de los ejes de la producción es la figura del Subcomandante Marcos, quien durante años fue el principal portavoz del movimiento y se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la historia política mexicana contemporánea.

Sin embargo, por lo que se observa en las imágenes, el documental no pretende concentrarse únicamente en su trayectoria, sino que busca también mostrar la dimensión colectiva del zapatismo, la organización de las comunidades y su lucha por la autonomía, los derechos indígenas y la transformación social.

Trayectoria del EZLN en imágenes

El documental recorre distintos episodios que marcaron la trayectoria del EZLN. Entre ellos se encuentran el levantamiento armado de 1994, los primeros diálogos de paz con el Gobierno mexicano, los Acuerdos de San Andrés y la Marcha del Color de la Tierra de 2001.

También aborda el contexto de violencia que atravesó Chiapas durante esos años, incluida la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997.

A partir de estos acontecimientos, la película reconstruye cómo el movimiento zapatista pasó de irrumpir en la escena pública nacional a desarrollar sus propias formas de organización política y comunitaria.

Diego Enrique Osorno dirige el documental

La película está dirigida por Diego Enrique Osorno, periodista y documentalista mexicano que ha dedicado parte de su trabajo a investigar movimientos sociales y acontecimientos políticos del país.

Osorno también dirigió La montaña (2023), producción relacionada con el recorrido de una delegación zapatista por Europa. Su experiencia en el acercamiento al movimiento es uno de los elementos que dan forma a este nuevo proyecto.

El documental cuenta además con la participación del cineasta estadounidense Oliver Stone, quien aporta material de archivo relacionado con su visita a la zona zapatista en 1996.

Por su parte, el músico Manu Chao participa con música creada para la producción, mientras que Carlos Sosa figura como productor.

Entrevista con el Subcomandante Marcos

Documental sobre Marcos y el EZLN en Netflix. Tráiler oficial

Uno de los aspectos más llamativos del documental es la entrevista que Diego Enrique Osorno realizó al propio Subcomandante Marcos en 2017.

Esta conversación constituye una pieza importante para reconstruir la historia del movimiento desde la perspectiva de uno de sus protagonistas. A ella se suman materiales históricos y testimonios de personas que conocieron de cerca el desarrollo del zapatismo.

La producción también recurrió a un amplio archivo visual, con aproximadamente tres mil imágenes que permiten recuperar distintos momentos de la historia del EZLN.

Entre las voces vinculadas con el movimiento que aparecen en el proyecto se encuentran las del Subcomandante Insurgente Moisés, las comandantas Ramona y Esther, y los comandantes David y Tacho. También participan figuras del ámbito cultural y periodístico, como Elena Poniatowska, Juan Villoro, Laura Castellanos y Ofelia Medina.

Con una duración aproximada de 130 minutos, el largometraje combina testimonios, conversaciones y registros históricos para ofrecer una mirada amplia sobre el movimiento zapatista.

Fecha de estreno del documental Marcos: Otro mundo es posible en Netflix

Documental sobre Marcos y el EZLN en Netflix. Tráiler oficial

“Marcos: Otro mundo es posible” tiene previsto su estreno en Netflix el próximo 2 de diciembre del 2026.

Antes de llegar a la plataforma, la producción tuvo exhibiciones en espacios cinematográficos como el Festival Internacional de Cine de Morelia y DocsMX 2026.

Su llegada al catálogo de Netflix permitirá que una historia fundamental para comprender la política y los movimientos sociales de México alcance a una audiencia más amplia.