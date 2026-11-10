William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran el inicio de la etapa universitaria de su hijo Christopher

Aunque sus caminos como pareja tomaron rumbos distintos, William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantienen un vínculo que los une de por vida: sus hijos Christopher y Kailey. Esta vez, ambos dejaron ver que comparten la misma emoción y orgullo por uno de los acontecimientos más importantes en la vida de su hijo.

Christopher Levy sorprendió al anunciar que comenzará una nueva etapa académica y deportiva en Estados Unidos. La noticia fue motivo de celebración para sus padres, quienes no tardaron en dedicarle emotivos mensajes en redes sociales para reconocer su esfuerzo y desearle lo mejor en este nuevo camino.

Foto: Instagram christopherlevy

¿Qué logró Christopher Levy y en qué universidad continuará sus estudios?

El joven, quien cumplió 20 años el pasado 12 de marzo, compartió el fin de semana una noticia que marca un paso importante en sus proyectos personales: su incorporación a los Jaspers, el equipo de béisbol de la Universidad de Manhattan, en Nueva York.

Foto: Instagram d1graphic

A través de Instagram, donde no suele publicar con frecuencia, Christopher expresó su entusiasmo por esta oportunidad y publicó una animación en la que aparece con el uniforme blanco y verde de su nueva escuadra.

“¡¡¡Gracias Dios!!! ¡Vamos Jaspers! ¡Increíblemente emocionado por lo que está por venir!”, escribió.

Su publicación rápidamente recibió muestras de cariño, especialmente de sus familiares, quienes celebraron que continúe trabajando para alcanzar sus objetivos dentro del deporte.

¿Qué le dijo William Levy a su hijo tras conocer la noticia?

Uno de los primeros en reaccionar fue William Levy, quien aprovechó la publicación para dedicarle unas palabras a Christopher. El actor destacó el esfuerzo que su hijo ha realizado para llegar hasta este momento y reconoció la perseverancia que ha demostrado a lo largo de su trayectoria.

Mi Campeón , hoy me siento profundamente orgulloso de ti. Todo el sacrificio, las horas largas, los momentos en donde nadie ya apostaba por ti y saliste adelante por encima de todo, siempre lo hemos dicho. Dios nunca desperdicia un sacrificio. Verte comprometerte con Manhattan, en Nueva York, me llena el corazón. Gracias por demostrar que la disciplina y la fe abren puertas gigantes. Te admiro, te respeto y siempre voy a estar aquí celebrando cada paso que des. Love you Champ !!!

El protagonista de telenovelas también hizo referencia a la oportunidad que representa incorporarse a la Universidad de Manhattan y aseguró que estará presente para acompañarlo en cada uno de sus logros.

Foto: Instagram christopherlevy

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez tampoco ocultó la emoción que le produjo conocer el anuncio de su hijo. La actriz se sumó a las felicitaciones y le expresó cuánto significa para ella verlo avanzar en sus proyectos.

Mi vida… estoy tan orgullosa de ti… Te amo con todo mi corazón”, escribió la también actriz en la publicación de Christopher.

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Además, al igual que William, retomó el anuncio en sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores este momento especial de su familia.

¿Qué mensaje le dedicó Kailey a su hermano mayor?

La celebración también llegó por parte de Kailey, la hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quien se hizo presente en los comentarios de la publicación de su hermano.

Con un mensaje breve, pero lleno de entusiasmo, la joven dejó claro que está feliz por esta nueva oportunidad para Christopher.

“WOOOOHOOOOOO”, escribió inicialmente, antes de agregar: “Estoy tan orgullosa de ti”.

Ahora, con su ingreso al equipo de béisbol de la Universidad de Manhattan, Christopher comienza un capítulo distinto en el que podrá combinar su formación universitaria con su pasión por el deporte, mientras cuenta con el respaldo y los buenos deseos de sus padres y su hermana