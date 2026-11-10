Elizabeth Olsen regresa como Wanda Maximoff en escena postcréditos de 'VisionQuest'

¡La Bruja Escarlata está de regreso! El último episodio de VisionQuest, la serie de Marvel protagonizada por Paul Bettany, sorprendió a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con una segunda escena postcréditos que confirma que Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, sigue viva después de los acontecimientos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022).

La secuencia presenta a Doctor Doom, personaje que será interpretado por Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday, mientras llega al lugar donde Wanda aparentemente había perdido la vida. Después de levantar los escombros que cubren la zona, el villano encuentra a la Bruja Escarlata y la llama para despertarla.

"Bruja Escarlata, despierta; tu poder será mío", dice Doom mientras Wanda abre los ojos y muestra señales de estar viva.

El momento representa una de las revelaciones más importantes para el futuro de Marvel, pues vuelve a colocar a uno de los personajes más poderosos del UCM en el centro de la historia, ahora en medio de los planes de Doctor Doom.

La escena también funciona como una conexión directa con Avengers: Doomsday, la próxima película de los Vengadores, cuyo estreno en México está programado para el 17 de diciembre de 2026.

¿Qué pasó con Wanda Maximoff en la escena poscréditos de VisionQuest?

Para entender la importancia de esta aparición hay que recordar lo ocurrido al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

En la película estrenada en 2022, Wanda Maximoff se convierte en la principal antagonista después de intentar encontrar a sus hijos, Billy y Tommy, a través de diferentes universos.

Durante su búsqueda, la Bruja Escarlata utiliza el Darkhold, un libro de magia oscura que le permite acceder a conocimientos y poderes capaces de alterar distintas realidades; sin embargo, después de enfrentarse a diferentes versiones de sí misma y comprender las consecuencias de sus acciones, Wanda decide destruir el Darkhold en todos los universos.

Para conseguirlo, provoca el derrumbe del monte Wundagore, donde se encontraba el templo que resguardaba el libro. La montaña cae sobre ella y, desde entonces, su destino quedó rodeado de incertidumbre.

Aunque la película sugirió que había muerto, Marvel nunca había mostrado una confirmación definitiva de su destino. Ahora, la escena adicional de VisionQuest recupera precisamente ese momento y muestra qué ocurrió después: Wanda permanecía entre los escombros cuando Doctor Doom llegó para encontrarla.

¿VisionQuest tiene dos escenas poscréditos?

El episodio final de VisionQuest incluye dos secuencias adicionales que ofrecen pistas sobre el futuro de diferentes personajes.

La primera aparece durante los créditos y muestra a Ultrón, quien después de los acontecimientos de la historia principal se queda con un dispositivo identificado como Jocasta. El personaje parece contemplar la posibilidad de recuperar a la inteligencia artificial que perdió durante la serie.

La segunda secuencia aparece después y es la que sorprendió a los seguidores de Marvel con el regreso de Wanda Maximoff y la aparición de Doctor Doom.

Esta última retoma el desenlace de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, pero añade un nuevo acontecimiento que cambia la manera en que los espectadores entienden la supuesta muerte de la Bruja Escarlata.

Paul Bettany protagoniza VisionQuest, serie de Marvel cuyo episodio final tendrá una escena postcréditos confirmada por Terry Matalas. X @MarvelStudios

¿Wanda aparecerá en Avengers: Doomsday?

Aunque Marvel todavía no ha revelado todos los detalles de la participación de Wanda en las próximas películas, la escena de VisionQuest establece una conexión directa entre la supervivencia de la Bruja Escarlata y los planes de Doctor Doom.

La aparición también recupera la historia familiar que se desarrolló en WandaVision y continuó en Agatha All Along y VisionQuest, producciones que exploraron la relación entre Wanda, Visión y sus hijos.

Por ahora, queda pendiente conocer qué ocurrirá entre la Bruja Escarlata y Doom, así como el papel que tendrá Elizabeth Olsen en el enfrentamiento que llegará a los cines.

Avengers: Doomsday se estrenará en México el próximo 17 de diciembre de 2026 y reunirá a diferentes personajes del Universo Cinematográfico de Marvel frente a una amenaza que involucra a distintos universos.