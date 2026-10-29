Cynthia Erivo rompe el silencio sobre su cercanía con Ariana Grande: “Un arma de doble filo”

La amistad entre Cynthia Erivo y Ariana Grande volvió a acaparar la atención, debido a las declaraciones de la actriz británica sobre las críticas que ambas recibieron por su cercanía durante la gira de promoción de Wicked y Wicked: For Good.

En una entrevista con The Guardian, Erivo reflexionó sobre la manera en que el público interpretó sus muestras de afecto y explicó por qué considera que la situación se convirtió en “un arma de doble filo”.

La intérprete, quien dio vida a Elphaba en la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway, cuestionó que sus gestos de cariño hacia Grande despertaran tantas especulaciones en redes sociales.

Cynthia Erivo defiende su amistad con Ariana Grande

Cynthia Erivo habla sobre su cercanía con Ariana Grande. @cynthiaerivo

Durante la conversación, Erivo habló sobre las reacciones que provocó su amistad con Ariana y la cercanía que mostraron con abrazos, lágrimas y gestos de apoyo que compartieron frente a las cámaras.

En aquel entonces, mientras algunas personas celebraron su complicidad, otras cuestionaron la intensidad de su vínculo e hicieron distintas interpretaciones sobre su relación.

Ante esta situación, Erivo señaló que mostrar sus emociones también tenía consecuencias. La actriz consideró que, si ella y Grande hubieran mantenido una actitud distante durante sus apariciones públicas, probablemente también habrían recibido críticas por comportarse de esa manera.

Es un arma de doble filo. Porque si hubiéramos tenido la mirada perdida y no hubiéramos mostrado ninguna emoción, habría habido algo más que decir al respecto”, afirmó.

La actriz también cuestionó que algunas personas parecieran tener dificultades para comprender que dos mujeres pudieran desarrollar una amistad profunda y demostrarla sin reservas.

Había una especie de extraña molestia por el hecho de que dos mujeres pudieran ser amigas”.

Asimismo, describió con ironía la reacción de una parte del público:

Resultó interesante que hubiera mucha gente que se había convertido en psicóloga desde sus sofás”.

La vez que Erivo protegió a Ariana de un fanático en Singapur

Cynthia Erivo habla sobre su cercanía con Ariana Grande. @cynthiaerivo

En la promoción de Wicked: For Good en Singapur las actrices vivieron un momento tenso cuando un hombre irrumpió en la alfombra roja y se acercó abruptamente a Grande, lo que provocó que Erivo interviniera para protegerla.

La reacción de la actriz fue ampliamente comentada en internet y algunas personas comenzaron a describirla como una especie de guardaespaldas de la cantante. Erivo, sin embargo, cuestionó esa interpretación y explicó que su respuesta había sido espontánea ante una situación que consideró aterradora.

Nadie más se movía. Estábamos sobre una alfombra. Estábamos expuestas. Mi reacción inmediata fue: ‘Alejen a este hombre de nosotros ahora mismo’”, recordó.

La intérprete también rechazó que su reacción se convirtiera en motivo de burlas, al señalar que habría actuado de la misma manera para proteger a cualquier persona cercana.

¿Crees que, porque tengo este aspecto puedes hablarme así de algo que es humano, algo que yo habría hecho por cualquier amiga?”, respondió.

Complicidad de las protagonistas de Wicked

Cynthia Erivo habla sobre su cercanía con Ariana Grande. @cynthiaerivo

La relación entre Erivo y Grande saltó de la pantalla a la vida real, algo que se pudo ver durante la promoción de Wicked, película estrenada en 2024, y su continuación, Wicked: For Good, que llegó a los cines en 2025.

En la historia, Erivo interpreta a Elphaba, mientras que Grande da vida a Glinda. La relación entre ambos personajes es uno de los ejes centrales de la trama y eso se volvió más mediático por su cercanía fuera del rodaje.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una entrevista en la que ambas se tomaron de los dedos índices, una escena que rápidamente se convirtió en meme. Sus abrazos y las muestras de emoción que compartieron en distintos eventos también alimentaron las conversaciones en redes sociales.

Sin embargo, la atención no siempre fue positiva. Las actrices tuvieron que lidiar con comentarios que cuestionaban la naturaleza de su amistad, lo que terminó convirtiendo un vínculo personal en un tema recurrente de debate público.

Las declaraciones de la actriz también se relacionan con una conversación más amplia sobre la manera en que se perciben las amistades femeninas. En otras entrevistas, Erivo ha hablado sobre la conexión que desarrolló con Grande durante el rodaje de Wicked y sobre la importancia de reconocer que dos mujeres pueden mantener un vínculo afectivo profundo sin que necesariamente exista una relación romántica.

Su reflexión cuestiona la tendencia a buscar explicaciones o significados ocultos detrás de cada muestra de cariño, especialmente cuando se trata de figuras conocidas.

Así, con las más recientes declaraciones, la actriz vuelve a poner sobre la mesa el precio de la exposición mediática cuando las emociones se muestran abiertamente, que pueden despertar críticas, pero mantenerlas en privado tampoco garantiza que desaparezcan las especulaciones.