De ganar poco a millones al año: el millonario sueldo de Ellen Pompeo en Grey’s Anatomy

Durante más de dos décadas, Ellen Pompeo ha sido uno de los rostros más reconocidos de la televisión gracias a Grey’s Anatomy. Sin embargo, detrás de su papel como Meredith Grey también existe una historia de negociaciones salariales que cambió su carrera.

La actriz comenzó a interpretar a la doctora en 2005, cuando ABC estrenó la serie creada por Shonda Rhimes. Con el paso de los años, la producción se convirtió en uno de los dramas médicos más exitosos de la televisión estadounidense.

Ese éxito también se reflejó en el sueldo de su protagonista, quien pasó de recibir cantidades mucho menores en las primeras temporadas a conseguir uno de los contratos más importantes para una actriz de televisión.

Ellen Pompeo negoció en 2018 un contrato de 20 millones de dólares anuales por su trabajo en Grey's Anatomy. IG ellenpompeo

Esto ganaba Ellen Pompeo por episodio de Grey’s Anatomy

En 2018, Ellen Pompeo reveló que había negociado un nuevo contrato con ABC que le permitiría ganar aproximadamente 20 millones de dólares al año por su participación en Grey’s Anatomy.

De acuerdo con la información publicada entonces por The Hollywood Reporter, la actriz consiguió un salario de 575 mil dólares por episodio, una cantidad que la colocó entre las intérpretes mejor pagadas de la televisión estadounidense.

Sin embargo, su contrato no se limitaba al dinero que recibía por actuar. También incluía un bono millonario por la firma y una participación en los ingresos generados por la serie.

El acuerdo contemplaba los siguientes beneficios.

575 mil dólares por episodio por interpretar a Meredith Grey.

Un bono de siete cifras por la firma del nuevo contrato.

Participación en las ganancias de Grey’s Anatomy, estimada entre seis y siete millones de dólares.

Ingresos adicionales como productora por su participación en proyectos relacionados con la serie.

Las cantidades formaban parte de un acuerdo que superaba los 20 millones de dólares anuales, según los reportes publicados cuando se anunció la renovación de su contrato.

La cifra correspondía a sus ingresos estimados bajo aquel acuerdo, por lo que no significa que recibiera la misma cantidad durante todas las temporadas ni que ese sea su salario actual.

Ellen Pompeo llegó a cobrar 575 mil dólares por episodio de Grey's Anatomy tras renegociar su contrato en 2018. IG greysabc

Cómo aumentó el sueldo de Ellen Pompeo durante Grey’s Anatomy

El salario de Ellen Pompeo no siempre fue tan elevado. Cuando Grey’s Anatomy comenzó sus transmisiones en marzo de 2005, la actriz todavía no tenía el reconocimiento internacional que conseguiría gracias al personaje de Meredith Grey.

Conforme la serie ganó audiencia y sumó nuevas temporadas, su sueldo aumentó mediante distintas negociaciones con la cadena ABC.

El incremento más importante llegó después de que la actriz acumulara más de una década como protagonista de la producción.

Para entonces, Grey’s Anatomy ya era una de las series más importantes de ABC y había desarrollado una audiencia que continuaba siguiendo las historias del hospital, incluso después de la salida de varios integrantes del elenco original.

La permanencia de Pompeo también resultaba importante para la producción, pues su personaje había estado presente desde el primer episodio y era el centro de buena parte de las historias.

Ellen Pompeo consiguió un contrato de más de 20 millones de dólares anuales por su trabajo en Grey's Anatomy. IG greysabc

Por qué Ellen Pompeo tuvo que negociar su salario en Grey’s Anatomy

El contrato millonario de Ellen Pompeo también estuvo relacionado con las diferencias salariales que, según la propia actriz, enfrentó durante sus primeros años en la serie.

En una entrevista publicada por The Hollywood Reporter en enero de 2018, Pompeo habló sobre las dificultades que tuvo para conseguir mejores condiciones económicas mientras compartía el protagonismo con Patrick Dempsey.

El actor interpretaba a Derek Shepherd, uno de los personajes más populares de Grey’s Anatomy y pareja sentimental de Meredith Grey durante buena parte de la historia.

Pompeo explicó que, durante años, consideró que su salario no correspondía con la importancia de su personaje dentro de la producción.

Incluso aseguró que en una ocasión solicitó ganar cinco mil dólares más que Dempsey, principalmente porque ella interpretaba al personaje que daba nombre a la serie. Sin embargo, su petición fue rechazada.

Ellen Pompeo negoció un salario de 575 mil dólares por episodio de Grey's Anatomy, serie en la que interpreta a Meredith Grey. IG greysabc

La situación comenzó a cambiar después de la salida del actor en 2015, cuando su personaje dejó de formar parte de la historia principal.

Pompeo también destacó el respaldo que recibió de Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy, durante las negociaciones que finalmente le permitieron obtener mejores condiciones económicas.

Además de su salario como actriz, el nuevo acuerdo le dio mayores responsabilidades detrás de cámaras, incluida su participación como productora de la serie y coproductora ejecutiva de Station 19, una producción derivada de Grey’s Anatomy.

La actriz explicó que decidió hablar públicamente de sus ingresos porque consideraba importante que otras mujeres conocieran las posibilidades de negociar mejores salarios dentro de la industria del entretenimiento.

Tras ese contrato, Pompeo continuó interpretando a Meredith Grey durante varias temporadas. En 2022 redujo su participación regular en la serie para desarrollar otros proyectos, aunque siguió vinculada a la producción mediante apariciones especiales, narraciones y labores como productora.