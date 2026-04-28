Cha Eun-Woo reaparece en evento de banda militar tras polémica por evasión fiscal

Cha Eun-Woo se ha convertido nuevamente en tema de conversación en redes sociales luego de que se difundieran imágenes de su participación en un evento de una banda militar en Corea del Sur.

La atención que ha generado no solo se debe a su presencia en el escenario, sino también al contexto en el que ocurre, ya que el artista sigue bajo la mirada pública por una controversia relacionada con impuestos que enfrentó tiempo atrás.

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En los últimos días, fotografías tomadas durante este evento comenzaron a circular en línea, provocando una rápida reacción entre sus seguidores.

Cha Eun- Woo reaparece tras polémica por fraude fiscal

Las fotografías y videos corresponden a una presentación realizada el 23 de abril, donde Cha Eun-woo apareció como parte de una banda militar. En las imágenes se le observa con un atuendo formal y bien cuidado, manteniendo una postura firme y tranquila mientras saludaba desde el escenario.

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A pesar de compartir espacio con otros miembros de la orquesta, su imagen llamó especialmente la atención por su porte y actitud. Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a las fotos, dejando comentarios como:

"Sigue brillando incluso en la banda militar".

"Su estilo es ligeramente diferente"

"Se ve cansado, pero sigue siendo increíblemente guapo".

La controversia fiscal de Cha Eun-Woo

Tiempo atrás, el cantante y actor se vio involucrado en una situación que generó debate en la opinión pública. El caso estaba relacionado con supuestos problemas fiscales que incluían declaraciones cuestionadas por un monto cercano a los 20 mil millones de wones coreanos, equivalentes a aproximadamente 15 millones de dólares.

La situación provocó una fuerte cobertura mediática y diversas reacciones entre seguidores y críticos. Ante esto, Cha Eun-woo decidió pronunciarse directamente a través de sus redes sociales para aclarar su postura.

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En su mensaje, el artista aseguró que respetaba los procedimientos y las decisiones del Servicio Nacional de Impuestos. También explicó que había cumplido con el pago total correspondiente, con el objetivo de evitar malentendidos o confusiones.

Además, ofreció una disculpa al público, reconociendo el impacto que la situación pudo haber generado. Por su parte, su agencia detalló que el caso surgió a partir de distintas interpretaciones durante un proceso de revisión legal y contable.

A pesar de estas aclaraciones, la percepción del público se mantiene dividida. Mientras algunos valoraron su transparencia y disposición para resolver el problema, otros continúan cuestionando lo sucedido.

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Nuevos proyectos en la carrera de Cha Eun-Woo

Más allá de la polémica, Cha Eun-woo sigue enfocado en sus actividades profesionales, a pesar de estar cumpliendo con su servicio militar. Actualmente, continúa como integrante del grupo ASTRO y mantiene su carrera como actor, participando en diversos proyectos dentro de la industria del entretenimiento.

Uno de los trabajos más esperados es el drama titulado “The WONDERfools”, cuyo estreno está programado para el 15 de mayo.

PJG