Las adaptaciones de novelas clásicas siguen sumándose a la cartelera. Mientras títulos como Cumbres Borrascosas, El señor de las moscas y La casa de la pradera preparan su regreso, otra de las obras más conocidas de Jane Austen también ya tiene novedades.

La nueva versión de Sentido y sensibilidad confirmó su elenco principal y llegará a los cines durante octubre de 2026.

La película estará dirigida por Georgia Oakley y marcará un nuevo acercamiento a la primera novela publicada por Austen en 1811, una historia que sigue siendo una de las favoritas entre los lectores del romance de época.

¿Cuándo se estrena Sentido y sensibilidad y de qué tratará? Esto se sabe de la adaptación Captura de pantalla

¿De qué trata Sentido y sensibilidad?

La historia sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, cuya vida cambia por completo después de la muerte de su padre.

Tras perder gran parte de su patrimonio, ambas deben abandonar la casa donde crecieron y empezar una nueva etapa con muchas menos oportunidades económicas.

A partir de ese momento, cada una enfrenta el amor de manera distinta.

Mientras Elinor intenta tomar decisiones con calma y pensar antes de actuar, Marianne se deja llevar por sus emociones y vive cada relación con intensidad.

Esa diferencia entre ambas es el corazón de la novela y el punto desde el que Jane Austen habla sobre el papel de las mujeres en una sociedad donde el matrimonio era una de las pocas formas de asegurar su futuro.

Por eso, aunque muchos la comparan con producciones como Bridgerton, la historia también aborda temas como la independencia, la familia y las diferencias sociales.

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Este será el elenco de la nueva película

La adaptación estará encabezada por Daisy Edgar-Jones, quien interpretará a Elinor Dashwood.

Junto a ella participarán:

Esmé Creed-Miles como Marianne Dashwood .

Caitríona Balfe como Mrs. Dashwood .

George MacKay como Edward Ferrars .

Frank Dillane como John Willoughby .

Fiona Shaw como Mrs. Jennings .

Bodhi Rae Breathnach como Margaret Dashwood .

Chloe Pirrie como Lady Middleton .

Herbert Nordrum como Colonel Brandon .

La producción estará a cargo de Focus Features y Working Title Films, compañías que ya han participado en varias adaptaciones literarias y películas de época.

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¿Cuándo se estrena Sentido y sensibilidad?

La nueva versión de Sentido y sensibilidad tiene previsto llegar a los cines en octubre de 2026.

Por ahora, el estreno solo está confirmado para Estados Unidos. Después comenzará su distribución en otros países, aunque todavía no existe una fecha oficial para mercados como México.