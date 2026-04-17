La película de Billie Eilish en México ya tiene fecha oficial y detalles de preventa. La cantante, conocida por sus éxitos y por su reciente etapa musical con Hit Me Hard and Soft, llevará su gira a la pantalla grande con una propuesta que busca ir más allá del típico concierto grabado.

¿Cuándo y dónde se estrenará la película de Billie Eilish?

El estreno está confirmado para el 7 de mayo, mientras que la preventa de boletos arrancó el 16 de abril en cadenas como Cinemex y Cinépolis.

Este lanzamiento no solo marca el regreso de la artista a las salas mexicanas, también responde a una deuda pendiente con sus fans en Latinoamérica, quienes no formaron parte de varias fechas clave de su tour más reciente.

Cuándo, dónde y cuánto costará ver la película de Billie Eilish: ‘Hit Me Hard And Soft’ en México IG billieeilish

Preventa y precios en México para Billie Eilish: ‘Hit Me Hard And Soft’

Para quienes buscan asegurar su lugar, la preventa de la película de Billie Eilish en México comenzó el 16 de abril. Los boletos están disponibles en plataformas digitales y taquillas de Cinépolis y Cinemex, donde también se pueden consultar los complejos participantes.

En cuanto al costo, los precios se mantienen dentro del rango habitual para funciones especiales:

Entradas generales: alrededor de 100 pesos mexicanos

Salas VIP o formatos especiales: hasta 203 pesos mexicanos

La variación responde, en gran parte, al uso de tecnología 3D, ya que algunas salas incluyen el costo adicional por los lentes necesarios para la proyección.

Cuándo, dónde y cuánto costará ver la película de Billie Eilish: ‘Hit Me Hard And Soft’ en México Reuters

Una gira global que ahora llega al cine

La película de Billie Eilish está construida a partir de su tour internacional Hit Me Hard and Soft: The Tour, una de las giras más ambiciosas de su carrera. Durante meses, la cantante recorrió escenarios en Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, dejando fuera a América Latina en su ruta principal.

Ese vacío es justamente el que este proyecto busca cubrir. A través de una experiencia cinematográfica, los fans podrán acercarse a momentos que solo se vivieron en vivo en otras partes del mundo. Canciones como “The Greatest” o “Wildflower”, pertenecientes a su más reciente álbum, forman parte del recorrido emocional que plantea esta producción.

La propuesta no se limita a reproducir un concierto. La narrativa apuesta por mostrar fragmentos íntimos del proceso creativo y de los desafíos personales que enfrentó la artista durante la gira, incluyendo la dinámica de trabajar sin compartir constantemente el escenario con su hermano y colaborador.

James Cameron dirige la apuesta más ambiciosa

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la participación de James Cameron, cineasta detrás de títulos como Titanic y Avatar. Su involucramiento eleva la expectativa sobre el resultado visual del proyecto.

La película fue filmada en el Co-op Live, uno de los recintos más modernos para espectáculos en vivo, y se desarrolló con tecnología pensada para una experiencia inmersiva en 3D. La intención es que el espectador no solo vea el concierto, sino que sienta la cercanía del escenario, la energía del público y los detalles de cada interpretación.

Este enfoque conecta con la evolución que ha tenido la industria musical en el cine, donde cada vez más artistas buscan transformar sus giras en contenidos cinematográficos con valor agregado.

Cuándo, dónde y cuánto costará ver la película de Billie Eilish: ‘Hit Me Hard And Soft’ en México Reuters

El vínculo de Billie Eilish con México

Aunque esta gira no incluyó fechas en Latinoamérica, la relación de la cantante con México no es nueva. Billie Eilish ha visitado el país en distintas ocasiones, incluyendo presentaciones en 2019, 2023 y 2024.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en el entonces Estadio GNP, donde una fuerte lluvia obligó a modificar el show. Lejos de cancelar, la artista optó por un formato acústico improvisado que terminó convirtiéndose en una de sus presentaciones más comentadas entre sus seguidores mexicanos.