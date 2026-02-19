La condición que Imelda Tuñón impuso para entrar a la Casa de los Famosos 2026

En los últimos días, el nombre de Imelda Tuñón comenzó a circular con fuerza en redes sociales luego de que trascendiera que no habría superado los filtros psicológicos para ingresar a la nueva temporada del exitoso reality de Telemundo.

La versión tomó fuerza después de que el periodista Gabriel Cuevas afirmara en su canal de YouTube que la producción habría descartado a la actriz tras las evaluaciones psicométricas de rigor. Según esa versión, su perfil generó dudas en la etapa final del casting.

La condición de Imelda Tuñón que lo cambió todo

Sin embargo, Imelda decidió salir al paso de los rumores y aclarar lo sucedido. A través de sus historias de Instagram, negó categóricamente que su exclusión estuviera relacionada con alguna evaluación psicológica desfavorable.

La actriz explicó que su salida se debió a una condición muy puntual y, es que pidió poder ver a su hijo una vez por semana durante el confinamiento y mantener comunicación diaria con él.

Según detalló, el menor actualmente atraviesa una etapa en la que está muy apegado tanto a ella como a su abuela, por lo que consideró indispensable no perder el contacto durante su posible estancia en la casa.

Imelda señaló que, aunque su hijo se quedaría bajo el cuidado de su madre, ella quería garantizar encuentros semanales y llamadas diarias. No obstante, sus abogados y la producción de La Casa de los Famosos 2026 no lograron llegar a un acuerdo.

Las reglas del reality son claras

La también exesposa de Julián Figueroa reconoció que entiende perfectamente la naturaleza del programa. La Casa de los Famosos es un formato de aislamiento total, donde los participantes permanecen incomunicados del exterior para garantizar la autenticidad del experimento social.

“Es un reality muy cerrado, así tiene que ser”, expresó, dejando claro que respeta las reglas del juego. Incluso admitió que aceptar condiciones especiales habría representado una ventaja frente al resto de los habitantes.

La Casa de los Famosos 2026: así es el destierro, el castigo que ya causa miedo Especial

En ese sentido, aseguró que su decisión fue coherente con el formato y que no hubo conflicto ni ruptura con la producción, simplemente no se pudo conciliar su petición con la dinámica de La Casa de los Famosos 2026.

Así es La Casa de los Famosos 2026

La edición 2026 de La Casa de los Famosos ya inició transmisiones por Telemundo, manteniendo su fórmula de 24/7 en vivo, galas semanales, nominaciones y eliminaciones decididas por el público.

El reality reúne a celebridades de distintos ámbitos que conviven bajo vigilancia permanente, enfrentando estrategias, alianzas, conflictos y retos emocionales. La producción mantiene estrictas reglas de aislamiento: no hay teléfonos, redes sociales ni contacto con familiares, salvo en dinámicas excepcionales autorizadas por la organización.

Conoce a los participantes confirmados de La Casa de los Famosos 2026 Especial

La polémica deja al descubierto una realidad que pocas veces se aborda en los realities: el equilibrio entre la vida familiar y la exposición mediática.

Para Imelda Tuñón, la prioridad fue su hijo. Aunque participar en un programa de alto impacto como La Casa de los Famosos representa una vitrina importante, la actriz dejó claro que no estaba dispuesta a sacrificar el vínculo con el menor.

AAAT*