¿Cristian Castro tendrá un reality show? Las pistas tras su graduación de la prepa

Cristian Castro estaría preparando un reality show sobre su vida. Las pistas sobre el proyecto habrían sido vistas durante sus conciertos en el Auditorio Nacional y su reciente graduación de preparatoria, a los 53 años.

El intérprete de “Azul” formó parte de la primera generación de PrepaW y fue reconocido como graduado de Honor durante la ceremonia realizada en el Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México.

La graduación tuvo lugar el pasado miércoles 12 de agosto y el cantante fue acompañado por su madre, Verónica Castro, quien llamó la atención en la ceremonia puesto que participó como madrina de honor de la primera generación de egresados de esta institución.

¿Cristian Castro tendrá un reality show?

Cristian Castro, cantante. Especial

Fue la periodista Paty Chapoy quien recientemente aseguró que Cristian Castro está siendo acompañado por un equipo encargado de registrar diferentes momentos de su vida, desde sus presentaciones hasta aspectos relacionados con su imagen personal, lo que daría pistas sobre un posible reality show del cantante.

La misma fuente aseguró que las personas que acompañan al intérprete permanecen con él y “que llega con todo un séquito de personas”, además de encargarse de detalles como su cabello y vestimenta.

Las cámaras habrían sido observadas detrás del escenario durante sus recientes presentaciones en el Auditorio Nacional.

En tanto, en el programa de la misma periodista, mencionaron que se veía a personal grabando al cantante desde detrás de bambalinas mientras ofrecía sus conciertos.

Esas imágenes hicieron surgir la posibilidad de que se estuviera preparando un proyecto para mostrar su vida más allá de los escenarios.

Por ahora, solo se puede hablar de grabaciones de un posible reality, pero nada está confirmado.

¿Qué mostraría un reality sobre la vida de Cristian Castro?

Cristian Castro, cantante. Especial

Un reality show sobre Cristian Castro podría mostrar una faceta mucho más personal del cantante, alejándose de los escenarios para enseñar cómo es su vida cotidiana. El programa podría incluir sus ensayos, conciertos, viajes, grabaciones, decisiones sobre su música y los momentos que vive antes y después de presentarse ante el público.

Uno de los principales atractivos sería su relación con su madre, Verónica Castro, además de recuerdos sobre su padre, el fallecido Manuel “El Loco” Valdés, y la historia de su famosa familia. También podrían aparecer sus amigos, colaboradores y otros familiares, mostrando una parte de su vida que normalmente queda fuera de las cámaras.

La vida amorosa de Cristian también tendría un papel importante. Sus relaciones, rupturas y búsqueda de una nueva pareja podrían convertirse en una de las principales historias del programa, siempre respetando los límites de las personas involucradas. A esto se sumarían sus ocurrencias, cambios de look, viajes, reuniones y situaciones espontáneas que han contribuido a construir su peculiar personalidad pública.

¿Qué sigue para el ‘Gallito Feliz’ tras su graduación de la prepa?

Después de terminar la preparatoria, Cristian Castro ha dejado claro que quiere continuar con su formación académica y dar el siguiente paso hacia la universidad. El cantante ha contado que uno de sus objetivos es estudiar una carrera de manera presencial, aunque hasta ahora no ha definido públicamente qué opción elegirá ni en qué institución buscará ingresar.

Entre las carreras que ha considerado están Docencia, Administración de Empresas, Contabilidad y Ciencias. La docencia parece ser una de las alternativas que más le llaman la atención, aunque Cristian todavía se encuentra analizando sus posibilidades. En algún momento también manifestó interés por estudiar Economía, por lo que su decisión final todavía está pendiente.

Retomar los estudios tiene un significado especial para el cantante, ya que fue su madre, Verónica Castro, quien lo motivó a terminar la preparatoria y continuar con su preparación. Cristian ha reconocido que su carrera artística comenzó cuando era muy joven y eso hizo que dejara de lado sus estudios. Ahora, después de graduarse, busca cumplir ese pendiente y vivir la experiencia de convertirse nuevamente en estudiante, esta vez a nivel universitario.

Por ahora, el cantante ha dado declaraciones sobre su intención de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, señaló que si no se puede ahí, buscaría opciones privadas como el Tec de Monterrey en Chihuahua.