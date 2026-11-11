Corridos del Rey: El mensaje de fe y la persona detrás de la máscara

En una industria donde el ego, la imagen visual y la búsqueda constante de atención suelen ser la prioridad de un artista, surge un proyecto musical que deciden dar un paso hacia un lado para colocar lo verdaderamente importante al frente: su mensaje. Tal es el caso de Corridos del Rey, el artista colombiano que se presenta ante el público vistiendo una máscara e indumentaria con motivos religiosos, una propuesta visual incógnita que, lejos de ser un simple atuendo, guarda un profundo significado sobre la vulnerabilidad humana y la espiritualidad.

Excélsior platicó con él durante su reciente visita a México y el creador detrás del proyecto compartió el propósito central de mantener su rostro cubierto: recordar que la persona detrás de la máscara es, ante todo, un ser humano vulnerable en búsqueda de un sentido superior.

Quiero transmitir que a veces los artistas nos preocupamos más por el ego o por la imagen que por el mensaje que le estamos dejando al público. Lo que busco es que la gente encuentre un propósito real más allá de solo escuchar buena música; que entienda que detrás de esto hay una intención más profunda", compartió.

Históricamente, el género de los corridos ha estado asociado a narrativas complejas, vivencias de calle o temáticas de contraste social. Sin embargo, Corridos del Rey ha logrado reinterpretar estos ritmos tradicionales para convertirlos en un vehículo de sanación, esperanza y fe.

"Así como está lo malo, también está lo bueno, y Corridos del Rey quiere ser esa parte que le recuerde a la gente que hay esperanza y motivación. Mi música ha buscado sanar a quienes pasan por momentos difíciles, demostrando que con cada letra siempre hay una nueva oportunidad".

Gracias al cariño y respaldo de su público tiene claro el compromiso que tiene con lo que hace. Sus canciones ahora acompañan a quienes están pasando por un mal momento o extrañan a un ser querido, pero también a todo aquel que pasa por momentos vulnerables.

Todos los días recibo mensajes de personas a las que la música les ha ayudado a sanar cosas del pasado o del presente. Llega justo a esos momentos donde más se necesita de Dios. De ahí nace el compromiso y la enorme responsabilidad que tengo con el público", enfatizó.

Corridos del Rey ha demostrado que no importa quién esté detrás de la máscara; al final del día, la música sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad de restaurarse a través del arte.

Corridos del Rey gana en la categoría a mejor canción religiosa Premios HEAT

Durante su reciente visita en territorio mexicano, Corridos del Rey asistió como nominado a los Premios HEAT, donde fue galardonado en la categoría de Mejor Canción Religiosa, consolidando así la aceptación de su propuesta dentro y fuera de las fronteras continentales