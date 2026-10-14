Carlos Rivera será operado por esta razón; pospone conciertos y cancela Querétaro

Carlos Rivera suspenderá parte de sus actividades profesionales para someterse a una cirugía de cuerdas vocales en noviembre, según anunció el cantante en sus redes sociales, esto luego de que el reposo y los cuidados de los últimos meses no fueran suficientes para resolver una lesión que afecta su voz.

El intérprete explicó durante una transmisión en redes sociales que sus médicos le indicaron una microcirugía para la segunda semana de noviembre. Su equipo confirmó que cuatro presentaciones se trasladarán a 2027, mientras que el concierto de Querétaro quedará cancelado.

La pausa abarcará las actividades que impliquen uso o esfuerzo de la voz durante el periodo indicado por sus especialistas. Sin embargo, las presentaciones del 23 de octubre en Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara se mantienen, pues se realizarán antes de la intervención.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera en las cuerdas vocales?

Carlos Rivera relató que comenzó a notar dificultades durante su gira por España en julio, especialmente en los últimos conciertos. Aunque su voz tiene una ronquera característica, percibió un cambio y descubrió que ya no se recuperaba del esfuerzo como acostumbraba.

El malestar continuó después de regresar a México, por lo que acudió a una revisión. Según explicó, los especialistas encontraron una lesión en la cuerda vocal izquierda e inicialmente le indicaron cuidados para reducir el uso de la voz.

El cantante procuró seguir esas indicaciones para cumplir con sus presentaciones de septiembre en Zacatecas y Pachuca. Una revisión posterior, sin embargo, obligó a modificar sus compromisos de octubre y a guardar un periodo de silencio.

Carlos Rivera pospone próximos conciertos. @carlosrivera

“Estas últimas dos semanas no pude hablar nada; o sea, no es que no pudiera, porque sí podía, no debía”, explicó.

Rivera señaló que apenas había retomado el habla el día anterior a la transmisión, después de evitar incluso generar sonidos que involucraran las cuerdas vocales.

¿Por qué necesita una operación?

El intérprete contó que una nueva valoración llevó a sus médicos a recomendar la intervención. Aunque él describió el procedimiento como una microcirugía que no considera grave, reconoció que requiere especial cuidado por tratarse del instrumento con el que trabaja.

“Si no hacen esta cirugía, me puede seguir pasando en otras ocasiones y entonces ahí sí que puede ser algo mucho más complicado”, expresó.

No precisó el nombre clínico de la lesión ni detalló la técnica que utilizarán los especialistas.

Rivera explicó que se encuentra en Boston para recibir atención y que está acompañado por un equipo de médicos y terapeutas. También mostró un dispositivo similar a un popote que utiliza como parte de sus ejercicios de rehabilitación vocal.

El cantante comparó su situación con la de un futbolista que se lesiona un tobillo: aunque tenga deseos de continuar con sus compromisos, necesita cuidar la parte de su cuerpo de la que depende su actividad profesional.

¿Qué conciertos de Carlos Rivera cambian de fecha?

El comunicado de su equipo establece que los conciertos de Quito, Guayaquil, Costa Rica y Monterrey serán reprogramados para 2027. Las cuatro presentaciones estaban previstas para noviembre de 2026 y ahora tendrán el siguiente calendario:

Quito, Ecuador (27 de mayo de 2027)

Guayaquil, Ecuador (29 de mayo de 2027)

Costa Rica (3 de abril de 2027)

Monterrey, México (22 de mayo de 2027)

La presentación del 26 de noviembre en Querétaro queda cancelada. Rivera explicó que, al formar parte de una feria, no será posible recuperarla dentro de ese mismo periodo debido al tiempo que necesita para su recuperación.

Durante la transmisión también recordó las nuevas fechas de los compromisos de octubre que ya habían sido pospuestos: Guatemala, el 9 de abril; El Salvador, el 10 de abril; Bogotá, el 15 de abril, y Medellín, el 17 de abril, todos en 2027.

Carlos Rivera pospone próximos conciertos. @carlosrivera

El comunicado no detalla procedimientos de reembolso ni condiciones sobre los boletos de las presentaciones modificadas. Su equipo indicó que la información correspondiente se dará a conocer mediante los canales oficiales.

Tlaxcala y Guadalajara siguen en pie

Carlos Rivera confirmó que podrá presentarse el 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala y el 2 de noviembre en Guadalajara. Explicó que cumplirá ambas fechas con terapia vocal, precauciones y tiempo de descanso entre una y otra.

La presentación en Tlaxcala tiene además un significado personal para el cantante, pues participará en la inauguración del palenque que llevará su nombre. Después de esos compromisos llegará la intervención y la pausa necesaria para recuperarse.

Rivera expresó su deseo de estar de vuelta en febrero de 2027, aunque lo planteó como una expectativa. Las fechas de regreso ya reprogramadas que compartió con sus seguidores comienzan en abril.

El cantante convocó a 40 mil riveristas en su concierto. Daniel Betanzos

“Es algo que se sale completamente de mis manos”

El cantante se disculpó con quienes tenían boletos y reconoció la tristeza que le provoca modificar la gira. Recordó que ha subido al escenario en momentos personales difíciles, pero que esta vez continuar depende de las indicaciones médicas.

“Es algo que se sale completamente de mis manos y de mis posibilidades”, afirmó. Su intención, explicó, es recuperarse por completo para retomar los conciertos pendientes y continuar con los países que todavía espera visitar.

Al despedirse, pidió a sus seguidores mantener el contacto durante la pausa y agradeció los mensajes de apoyo.

“No se olviden de mí, déjenme de repente esos mensajitos y yo no me voy a olvidar de ustedes”, expresó.

bgpa