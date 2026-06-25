¿Cómo se conocieron Lele Pons y Guaynaa? La historia de amor que comenzó con una canción

Una de las historias que más ha llamado la atención dentro del entretenimiento latino es la romántica relación entre Lele Pons y Guaynaa. Lo que comenzó como una amistad impulsada por amigos en común terminó por transformarse en un romance que los llevó al altar y, posteriormente, a formar una familia.

Aunque hoy son una de las parejas más populares de las redes sociales y la música, su relación no surgió de inmediato. Antes de los reflectores, las colaboraciones musicales y de las publicaciones románticas en Instagram, ambos construyeron una amistad que sentó las bases de una sólida relación sentimental.

¿Cómo se conocieron Lele Pons y Guaynaa? IG

¿Cómo se conocieron Lele Pons y Guaynaa? El encuentro que cambió sus vidas

Lele Pons y Guaynaa se conocieron en 2019 gracias a un amigo en común que los presentó. En diversas ocasiones, la influencer venezolana ha contado que el cantante puertorriqueño le confesó que le gustaba; sin embargo, ella lo rechazó porque en ese momento no buscaba iniciar una relación sentimental.

Aunque la respuesta de Lele fue negativa, poco tiempo después comenzó a pensar constantemente en él. Por ello decidió acercarse nuevamente al puertorriqueño, aunque para entonces los papeles parecían haberse invertido y el cantante ya no mostraba el mismo interés. Esto ocurrió mientras ya estaba en marcha su primera colaboración musical, "Se Te Nota".

Además del proyecto musical, Lele ha revelado que cuando comenzó a sentir algo más por el cantante recurrió a sus amigos para coincidir con Guaynaa en distintas reuniones y así fortalecer el vínculo que ya existía.

La venezolana también ha mencionado que desarrolló un plan para acercarse a Guaynaa mediante las amistades que ambos tenían en común. Uno de los ejemplos más conocidos involucra a Sebastián Yatra, a quien le pidió que invitara al intérprete de "Rebota" a su fiesta de cumpleaños para poder "coincidir" con él.

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'Se Te Nota': la canción que confirmó la química entre Lele Pons y Guaynaa

El punto de inflexión llegó en septiembre de 2020 con el lanzamiento de "Se Te Nota", la colaboración musical que protagonizaron juntos. Gracias al tiempo que compartieron durante la producción del tema y a las constantes interacciones dentro de su círculo social, la relación evolucionó de manera natural.

Desde el estreno del videoclip, los seguidores de ambos comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa debido a la evidente química que mostraban frente a las cámaras. Las escenas románticas y la complicidad que proyectaban provocaron que los rumores crecieran rápidamente en redes sociales.

La promoción de la canción también les permitió compartir más tiempo juntos. Lo que inicialmente era una colaboración profesional terminó por fortalecer una conexión que se había construido durante meses.

El éxito del tema no solo impulsó sus carreras musicales, también marcó el inicio de una nueva etapa en su vida personal.

De amigos a esposos: así evolucionó la relación de Lele Pons y Guaynaa

Tras varios meses de especulaciones, algunos besos frente a las cámaras y diversos momentos que alimentaron los rumores, la pareja confirmó oficialmente su noviazgo en diciembre de 2020 mediante una publicación en redes sociales acompañada por la frase: "MÍO (es oficial)".

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A partir de ese momento compartieron con sus seguidores algunos de los momentos más importantes de su relación, incluidos viajes, proyectos profesionales y celebraciones familiares. Incluso revelaron en redes sociales que en 2021 compraron juntos su primera casa.

Los planes de la pareja parecían cada vez más serios hasta que llegó el siguiente gran paso. El 31 de julio de 2022, Guaynaa sorprendió a Lele Pons con una propuesta de matrimonio durante el festival Tomorrowland, celebrado en Bélgica.

Chicos, ella es mi hermosa novia Lele Pons y quiero hacerle una pregunta rápida. Sé lo que esto significa para ti y cuánto amas Tomorrowland. Lele, ¿quieres casarte conmigo?

Lele aceptó y meses después, el 4 de marzo de 2023, la pareja celebró una espectacular boda en Miami, Florida, rodeada de familiares, amigos y figuras reconocidas de la industria musical y digital. Entre los invitados estuvieron Sebastián Yatra, Mau y Ricky Montaner, Paris Hilton, Anitta y Chayanne, tío de la influencer, entre otros.

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La llegada de su primera hija también fue anunciada a través de redes sociales el 9 de marzo de 2025, cuando compartieron en Instagram una serie de fotografías en las que Lele mostró su avanzado embarazo.

Fue el 26 de julio de 2025 cuando nació Eloísa. Desde entonces, tanto Lele como Guaynaa han compartido algunos momentos relacionados con el crecimiento de su hija.

Actualmente, la pareja continúa mostrando aspectos de su vida personal a millones de seguidores alrededor del mundo, quienes han sido testigos de una historia que comenzó con una amistad, se fortaleció gracias a la música y terminó convirtiéndose en una familia.

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Más allá de la fama y la exposición mediática, la historia de Lele Pons y Guaynaa refleja cómo una amistad puede transformarse con el tiempo en una relación sólida.

Entre colaboraciones musicales, encuentros organizados por amigos y momentos compartidos, ambos construyeron un vínculo que continúa despertando el interés de sus seguidores y que hoy suma un nuevo capítulo junto a su hija.