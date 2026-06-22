Clive Davis muere a los 94 años: ¿quién fue el productor que descubrió a Whitney Houston?

Clive Davis murió a los 94 años, dejando atrás una trayectoria que marcó la historia de la música moderna. La noticia fue confirmada por su familia y su representante, quienes dieron a conocer el fallecimiento del ejecutivo musical, reconocido por impulsar las carreras de algunas de las figuras más importantes de la industria.

La partida de Davis ha generado reacciones entre artistas y seguidores de la música debido a la enorme influencia que tuvo durante más de cinco décadas. Aunque rara vez ocupó el centro del escenario, su capacidad para identificar talento y convertirlo en fenómenos internacionales lo convirtió en una de las personalidades más respetadas del entretenimiento.

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¿De qué murió Clive Davis?

Desde su casa en Manhattan llegó la noticia de su muerte, ocurrida después de enfrentar problemas respiratorios recientes. Su familia lo recordó como “una figura monumental cuya influencia cambió la música para siempre”, además de describirlo como “el hombre que guio a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad”.

Su nombre estuvo ligado al éxito de artistas como Whitney Houston, Santana, Billy Joel, Alicia Keys, Aretha Franklin, Barry Manilow, Jennifer Hudson y Janis Joplin, entre muchos otros. Gracias a su visión, ayudó a moldear el sonido de distintas generaciones y se convirtió en uno de los ejecutivos más influyentes del siglo XX.

¿Quién era Clive Davis?

Lejos de comenzar como músico o productor, Clive Davis inició su camino profesional como abogado. Nacido en Brooklyn, Nueva York, estudió Derecho en la Universidad de Harvard y posteriormente ingresó a Columbia Records en 1960.

Su talento para los negocios y su visión sobre la música le permitieron ascender rápidamente dentro de la compañía. Apenas unos años después ya ocupaba la presidencia del sello discográfico, desde donde comenzó a descubrir nuevos talentos que terminarían convirtiéndose en estrellas internacionales.

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Uno de los primeros artistas que llamó su atención fue Janis Joplin, a quien vio actuar durante el Festival Pop de Monterey en 1967.

En sus memorias, tituladas “La banda sonora de mi vida”, recordó aquella presentación y describió a la cantante como “no convencionalmente bella”, además de señalar que “su cuerpo parecía vibrar con las modulaciones de su voz, que impactaban por igual tanto si gritaba a pleno pulmón como si susurraba con intimidad”.

Su capacidad para encontrar artistas con potencial también lo llevó a trabajar con nombres como Bruce Springsteen, Carlos Santana, Chicago, Earth, Wind and Fire, Aerosmith y Barry Manilow. Entre sus mayores aciertos estuvo la contratación de Billy Joel, cuya carrera tomó impulso tras el lanzamiento del álbum "Piano Man".

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Otro de los capítulos más importantes de su carrera llegó en 1974 con la creación de Arista Records. Desde ese sello impulsó a numerosas figuras y consolidó una estrecha relación profesional con Whitney Houston, a quien descubrió cuando apenas tenía 19 años y acompañó durante gran parte de su carrera.

Además de apostar por nuevos géneros como el hip-hop cuando aún no dominaban el mercado, Davis también ayudó a impulsar regresos exitosos de artistas consolidados.

Su legado se extiende más allá de los discos y conciertos, ya que también promovió la formación de nuevos talentos mediante la creación del Clive Davis Institute en la Universidad de Nueva York.

A lo largo de su carrera también recibió importantes reconocimientos, incluidos varios premios Grammy y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.