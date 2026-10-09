Yahir cancela conciertos tras ser finalista de La Casa de los Famosos México: esto se sabe

Yahir volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por su participación en La Casa de los Famosos México. El cantante canceló tres conciertos que tenía previstos para los próximos meses, una noticia que tomó por sorpresa a quienes esperaban verlo en vivo.

El anuncio se hizo público el 8 de octubre de 2026, mediante un comunicado de Arta Producciones y Alma Show, empresas responsables de organizar las presentaciones. En el documento explicaron que no sería posible realizar los espectáculos en las fechas anunciadas debido a circunstancias logísticas.

La decisión afecta a sus seguidores de Puebla, Pachuca y Toluca, quienes ahora tendrán que tramitar la devolución de su dinero si ya habían comprado entradas.

Aunque las cancelaciones llegan después de su paso por el reality de televisión, hasta el momento no se ha confirmado que ambos acontecimientos estén relacionados. Tampoco se ha informado que la decisión se deba a una supuesta baja venta de boletos.

¿Qué conciertos de Yahir fueron cancelados?

De acuerdo con la información difundida por las organizadoras, son tres las presentaciones de Yahir que ya no se llevarán a cabo en las fechas previstas.

Estas son las fechas afectadas:

Puebla: 20 de noviembre de 2026, en el Auditorio Arema.

Pachuca, Hidalgo: 21 de noviembre de 2026, en el Auditorio Arema.

Toluca, Estado de México: 12 de diciembre de 2026, en el Teatro Morelos.

Las empresas señalaron que los inconvenientes logísticos impedían realizar los espectáculos como estaban planeados y aclararon que las circunstancias eran ajenas tanto a ellas como a los recintos involucrados.

Además, ofrecieron disculpas a los asistentes por las molestias ocasionadas y agradecieron el interés del público en los conciertos.

Por ahora, no se anunciaron nuevas fechas para sustituir las presentaciones canceladas. Tampoco se dieron a conocer más detalles sobre los problemas que llevaron a tomar esta decisión.

La noticia llega después de que Yahir participara en La Casa de los Famosos México 2026, donde volvió a estar bajo los reflectores. Sin embargo, no hay información confirmada que permita atribuir la cancelación de sus conciertos a su paso por el programa.

¿Cómo pedir el reembolso de los boletos de Yahir?

Quienes compraron entradas para cualquiera de los tres conciertos deberán solicitar la devolución del dinero a través de Arema.mx, la plataforma indicada por las organizadoras para gestionar los reembolsos.

Según el comunicado, el plazo para realizar el trámite será de un mes a partir del viernes 9 de octubre de 2026. Por eso, es importante que los compradores revisen las indicaciones de la boletera y no dejen pasar el periodo establecido.

Quienes compraron entradas para cualquiera de los tres conciertos deberán solicitar la devolución del dinero Cuartoscuro

Para iniciar la solicitud, conviene tener a la mano el comprobante de compra, el correo de confirmación y los datos de la operación. Estos elementos pueden ayudar a identificar la transacción y dar seguimiento al proceso.

Las empresas no detallaron cuánto tardará en reflejarse el dinero ni especificaron si existen condiciones distintas según el método de pago. Para conocer los requisitos aplicables, los asistentes deberán consultar directamente con la plataforma.

Si alguien tiene problemas para obtener la devolución, puede buscar orientación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si alguien tiene problemas para obtener la devolución, puede buscar orientación ante la Procuraduría Federal del Consumidor Cuartoscuro

Por ahora, la cancelación de las tres fechas es la información confirmada. Queda pendiente conocer si Yahir retomará estas presentaciones en otras fechas o si habrá novedades sobre sus próximos conciertos.