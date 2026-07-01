Cha Eun-woo se bautiza en el servicio militar: ¿Cuál es su nombre católico?

¡Cha Eun-woo se bautiza en el servicio militar! Mientras el idol del grupo de K-pop ASTRO cumple con este logro, además de aprender nuevos entrenamientos tácticos, también lleva a cabo un evento íntimo y espiritual que marca un antes y un después en su vida fuera de los reflectores.

El también actor de k-dramas se vio envuelto en una controversia durante su estancia en el ejército de Corea del Sur; sin embargo, también tomó un tiempo para la introspección, aprovechando este paréntesis en su agenda de alfombras rojas y grabaciones de veinticuatro horas.

Ahora Eun-woo tiene un nombre católico y lo compartió con sus seguidores, después de haber mantenido una postura sumamente hermética y reservada con respecto a sus creencias espirituales o su afiliación religiosa.

Cha Eun-woo se bautiza en el servicio militar Instagram @chaeunwooparaguayofficial

Cha Eun-woo se bautiza durante su servicio militar

Su agencia de entretenimiento, Fantagio, fue la encargada de dar a conocer que Cha Eun-woo eligió bautizarse en una ceremonia que se caracterizó por su sobriedad y profundo respeto, durante su servicio militar.

El acto sacro se llevó a cabo en las instalaciones de una iglesia católica ubicada en el interior de la propia base militar donde el artista se encuentra destacamentado.

Esto permitió que el momento se desarrollara en una atmósfera de absoluta privacidad y recogimiento, resguardado de las cámaras de los paparazzi y del asedio mediático que usualmente persigue cada uno de sus movimientos.

Cha Eun-woo se bautiza en el servicio milita Instagram @chaeunwooparaguayofficial

¿Cuál es el nombre católico de Cha Eun-woo?

Durante la administración del sacramento, Cha Eun-woo fue bautizado bajo el nombre eclesiástico de "Sado Yohán", una denominación que en la tradición en idioma coreano hace alusión directa a la figura bíblica de San Juan Apóstol.

En los textos bíblicos y la tradición católica, San Juan es ampliamente reconocido como el discípulo amado, una figura asociada con la lealtad, la profunda sensibilidad y el amor incondicional.

Los seguidores del artista no tardaron en encontrar paralelismos poéticos entre las cualidades atribuidas al santo protector y la personalidad cálida, empática y dedicada que el propio Cha Eun-woo ha proyectado de manera constante a lo largo de su exitosa trayectoria.

Cha Eun-woo se bautiza en el servicio militar Instagram @eunwo.o_c

Celebridades de la talla de Taemin de SHINee o diversos integrantes de agrupaciones legendarias han compartido en su momento cómo las actividades religiosas dentro de las bases les brindaron el equilibrio psicológico necesario para superar la transición entre ser ídolos de masas a convertirse en soldados rasos que deben obedecer órdenes.

Lo mismo pasó con V y Jimin de BTS, quienes confesaron recientemente en un live de la agrupación que ambos se bautizaron durante su estancia en el ejército.

¿Cuándo regresa Cha Eun-woo del servicio militar?

En la actualidad, Cha Eun-woo se encuentra desempeñando sus deberes ciudadanos como un miembro activo y destacado de la banda militar del Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur.

Si no surge ningún contratiempo en su hoja de servicios, se tiene proyectado que Cha Eun-woo concluya con todas sus obligaciones militares y reciba su baja oficial el próximo 27 de enero de 2027.