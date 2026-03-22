Natalia Jiménez es criticada por usar ambulancia para llegar a fiesta de Carlos Rivera

¿Y tú qué es lo que harías para llegar al cumpleaños de uno de tus mejores amigos? Natalia Jiménez decidió mover cielo y tierra para llegar a la fiesta del cantante Carlos Rivera, bueno quizá no movió todo, pero sí uso una ambulancia para llegar a la celebración, lo cual generó polémica en redes sociales

El material fue publicado en redes sociales y rápidamente generó reacciones, ya que el vehículo de emergencias habría sido utilizado como medio de transporte para asistir a la fiesta de Carlos Rivera.

Del Vive Latino a Huamantla

El traslado ocurrió luego de la participación de la cantante en el Vive Latino, donde se presentó junto a Chetes.

Tras su participación, Jiménez tenía previsto acudir al festejo por el 40 aniversario de Carlos Rivera, realizado en Huamantla, Tlaxcala.

De acuerdo con el video compartido, el recorrido inició en la Ciudad de México, específicamente en Circuito Interior, desde donde se trasladó hacia un avión que la llevaría al evento.

El video que detonó las críticas

En la grabación, la cantante aparece dentro de una ambulancia, sonriente, mientras se activan las sirenas del vehículo.

“Esta fue mi aventura para llegar del Vive Latino a la fiesta de cumpleaños de mi Carlos Rivera… de que llegó, llegó”.

Según lo mostrado, el trayecto hasta el punto de salida aérea tomó aproximadamente 20 minutos, facilitado por el uso de la unidad de emergencia.

Reacciones en redes sociales

Tras la publicación, usuarios cuestionaron el uso de un vehículo destinado a emergencias médicas para fines personales.

Entre los comentarios más recurrentes destacan:

Señalamientos sobre el uso indebido de recursos de emergencia

Críticas hacia quien autorizó el traslado

Cuestionamientos sobre la normalización de este tipo de prácticas

Algunos usuarios también plantearon la necesidad de sanciones para evitar el uso recreativo de ambulancias.

Debate sobre el uso de servicios de emergencia

El caso abrió una discusión más amplia sobre el uso de recursos públicos o privados destinados a emergencias médicas.

En México, las ambulancias están diseñadas para atender situaciones críticas, por lo que su utilización fuera de ese contexto suele generar controversia, especialmente cuando implica activar sirenas y priorizar el tránsito.

Hasta el momento, Natalia Jiménez no ha emitido una postura adicional más allá del video publicado; sin embargo, limitó los comentarios en su publicación de Instagram.