La canción de El Morro que recuerda al 'Tilón' tras el gol de su hijo Mateo

‘Prefiero el futbol’ es la canción de El Morro que recuerda a Paulo César “Tilón” Chávez, nombre que está en tendencia luego de que su hijo Mateo, seleccionado nacional en el Mundial 2026, anotó su primer gol con el Tricolor en el torneo más importante del planeta.

Fue al minuto 55 del partido entre México y Chequia, que se disputó en el Estadio Ciudad de México, cuando el lateral izquierdo se lanzó al ataque, dejó atrás a su marcador y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de las redes para colocar el 1-0 en favor del equipo de Javier Aguirre.

El gol mundialista de Mateo desató la euforia entre los aficionados mexicanos. En redes sociales, usuarios destacaron la calidad de la jugada iniciada por Luis Romo y la definición del futbolista que anotó, a sus 22 años, para así comenzar a escribir su propia historia en el terreno del futbol.

Sin embargo, detrás de ese gol, hubo algo más profundo que una simple anotación: el sueño que Mateo cumplió a su padre, el ‘Tilón’ Chávez.

¿Qué pasó con el ‘Tilón’ Chavez en 1998?

Canción de 'El Morro' ligada a el 'Tilón'.

En la década de los noventa, el ‘Tilón’ fue uno de los futbolistas mexicanos más destacados. Surgido de las fuerzas básicas de Chivas, se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición y fue pieza importante del equipo campeón de 1997.

Por su experiencia y capacidad para manejar el balón, Paulo César parecía destinado a disputar un Mundial y fue entonces que formó parte del proceso rumbo a Francia 1998.

El ‘Tilón’ fue incluido en la lista preliminar de Manuel Lapuente e incluso realizó la gira de preparación con la Selección Mexicana por Europa, sin embargo, a pocos días del inicio del torneo, llegó la noticia de que fue descartado de la convocatoria definitiva.

Fue junto con el defensor David Oteo, que Paulo César quedó fuera de la lista final, al solamente poder registrarse 22 jugadores.

Orgullo por Mateo Chávez

Canción de 'El Morro' ligada a el 'Tilón'. Especial

Hace algunas semanas el ‘Tilón’ volvió a ser tendencia, luego de que se dio a conocer la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026, en donde su hijo Mateo apareció entre los 26 convocados.

Durante una entrevista, el papá de Mateo dejó vero lo orgulloso que estaba por su hijo y volvió a abrir la herida de cuando quedó fuera del Mundial, catalogando ese recuerdo como el dolor más grande de su carrera.

Llenos de orgullo, para mi hijo una gran emoción, yo quedé fuera de un Mundial y es el dolor más grande que tuve en mi carrera", dijo el exjugador de las Chivas.

En tanto, el pasado 24 de junio, en el encuentro México-Chequia, se convirtió en un momento muy especial para el ‘Tilón’ cuando su hijo debutó y anotó su primer gol mundialista.

En un video se observa cómo Paulo César festejó el gol de su hijo y fue un momento muy emotivo.

La canción de El Morro que recuerda al 'Tilón'

Canción de 'El Morro' ligada a el 'Tilón'. Especial

Ahora que el nombre del padre de Mateo se puso en tendencia nuevamente, llega el recuerdo de la canción de El Morro en donde, en una estrofa, dedica unas palabras a ‘El Tilón’.

Se trata de la canción ‘Prefiero el Futbol, que salió como sencillo el 3 de febrero de 1998.

La historia de la canción es la de un niño que no quiere levantarse para ir a la escuela porque su verdadera pasión es jugar fútbol. La letra usa exageraciones cómicas para contar los problemas de la vida escolar: levantarse temprano, usar uniforme heredado, hacer tarea y aguantar las clases mientras imagina estar en una cancha.

El estribillo más recordado es la frase: “Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol”. Sin embargo, en una frase recuerda:

Mientras duermo alucino que soy el ‘Tilón’, que juego en las Chivas y me hago campeón, pero me la ceba el despertador, jefa, comprende, prefiero el futbol”.

A todos aquellos que no son fanáticos del futbol, pero sí de la música, el nombre resuena con esa canción de El Morro, quien se hizo famoso en los años noventa por canciones de humor.

El Morro no fue un cantante tradicional de carrera como un solista de música popular, sino un personaje cómico-musical creado en México. Su identidad estaba ligada a la comedia y a la sátira: representaba a un niño travieso, de barrio, con lenguaje coloquial y ocurrencias infantiles.

Una de las razones por las que El Morro quedó en la memoria colectiva es que sus canciones hablaban de situaciones comunes para muchos niños mexicanos: la escuela, los regaños de los padres, los amigos, los videojuegos de la época, el fútbol callejero y la cultura de barrio.

La identidad del cantante que estaba detrás del personaje de El Morro es una de las cosas que más misterio han generado alrededor de esa canción. La respuesta corta es: no existe una confirmación pública ampliamente documentada de que hubiera un cantante famoso con nombre y apellido detrás del personaje. El proyecto se manejó principalmente como un personaje humorístico, no como un artista tradicional.