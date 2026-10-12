Alejandro Fernández revela la curiosa manera en la que se enteró del embarazo de su hija, Camila Fernández 

Alejandro Fernández es uno de los cantantes más queridos de México y, aunque suele compartir con sus seguidores detalles de su carrera musical, también ha hablado en varias ocasiones de lo importante que es su familia.

Ahora, el famoso contó cómo vivió uno de los momentos más especiales junto a su hija Camila Fernández, quien encontró una manera muy original de anunciarle que está embarazada por segunda ocasión.

IG: Camila Fernández

El cantante, conocido también como El Potrillo, recordó que todo ocurrió después de regresar de una gira de conciertos. En ese momento no imaginaba que su hija había organizado una reunión familiar con una sorpresa que terminaría convirtiéndose en un recuerdo muy especial.

Durante una entrevista con Ventaneando, el artista compartió algunos detalles de lo que sucedió aquella ocasión y reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa.

Alejandro Fernández revela cómo se enteró del embarazo de Camila

Para anunciar su embarazo, Camila Fernández preparó una sorpresa inspirada en las películas de Disney, pero sin que su papá sospechara lo que realmente estaba por suceder.

IG: Camila Fernández

De acuerdo con el cantante, la invitación parecía ser para disfrutar de una película, por lo que al llegar encontró un espacio decorado especialmente para la ocasión y una pantalla en la que comenzaría a proyectarse una historia.

“Me dijeron que iba a haber una película para Disney. Llegamos a un salón que estaba preparado de temática, una pantalla y empezaron a contar un cuento de Disney y la última página decía que no se acababa el cuento, que sigue la historia y sale Camila diciendo que está embarazada. No lo esperaba”.

Fue precisamente en la última parte de la proyección cuando apareció Camila para revelar que estaba esperando un bebé, algo que su padre no tenía contemplado.

Alejandro Fernández casi se pierde la sorpresa de su hija Camila

Aunque el anuncio estuvo preparado con anticipación, hubo un detalle que pudo cambiar los planes de Camila Fernández: su papá no estaba completamente seguro de asistir.

IG: Alejandro Fernández

Alejandro Fernández explicó que acababa de regresar de una gira y tenía dudas sobre acudir al encuentro. Sin embargo, su hija se comunicó con él para asegurarse de que estaría presente.

“Iba llegando de una gira, no estaba tan seguro de ir y me habló Camila: ‘¿papá, si vas a venir?’ La sentí muy insistente y dije: ‘a lo mejor sí tengo que ir’. Fue muy espectacular”.

Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó Alejandro Fernández al enterarse del embarazo de Camila?

Más allá de la sorpresa que le provocó el anuncio, Alejandro Fernández aseguró que recibir la noticia del embarazo de su hija fue motivo de felicidad.