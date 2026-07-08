¿Se acabó el amor? Reportan separación de Margaret Qualley y Jack Antonoff

Los rumores sobre una posible ruptura entre Margaret Qualley y Jack Antonoff comenzaron a circular con fuerza durante los últimos días.

La revista People publicó que la pareja estaría atravesando una crisis y habría decidido separarse tras casi tres años de matrimonio. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente esa información.

Las especulaciones crecieron después de que Antonoff asistiera sin la actriz a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

A eso se sumó otro detalle que llamó la atención de los seguidores de la pareja y es que varios usuarios aseguraron que Margaret había archivado fotografías junto al productor en Instagram, aunque horas más tarde esas publicaciones volvieron a aparecer en su perfil.

Margaret Qualley y Jack Antonoff están en el centro de los rumores de una posible separación, aunque ninguno ha hecho declaraciones. IG povurmybrain

La boda de Taylor Swift alimentó las especulaciones de separación

Jack Antonoff fue uno de los invitados al enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce, una de las celebraciones más comentadas del fin de semana.

El productor, uno de los colaboradores musicales más cercanos de la cantante, llegó acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff. La ausencia de Margaret Qualley no pasó desapercibida, ya que ambos suelen asistir juntos a este tipo de eventos.

Poco después comenzaron las especulaciones en redes sociales.

El portal DeuxMoi informó que la actriz fue vista esos días en Kingston y Woodstock, en el estado de Nueva York, acompañada de una amiga y de su perro, mientras se llevaba a cabo la boda.

Al mismo tiempo, usuarios de Instagram afirmaron que Qualley había archivado varias fotografías junto a Jack Antonoff. Eso fue interpretado por algunos como una señal de distanciamiento.

Sin embargo, poco después las imágenes volvieron a estar visibles en su cuenta, por lo que nunca quedó claro si realmente fueron archivadas o si se trató de un cambio temporal.

La ausencia de Margaret Qualley en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce desató especulaciones sobre su relación con Jack Antonoff. X @tswiftdailybr

¿Qué dice el reporte de People?

La información publicada por People no proviene de un comunicado oficial de la pareja, sino de fuentes cercanas consultadas por la revista.

De acuerdo con esas personas, la relación atraviesa un momento “turbulento” y ambos estarían intentando resolver distintos asuntos relacionados con su matrimonio.

Hasta ahora, ni Margaret Qualley, ni Jack Antonoff, ni sus representantes han emitido declaraciones para confirmar o desmentir el reporte.

Antes de conocerse esta información, otros medios habían señalado que la ausencia de la actriz en la boda de Taylor Swift podía estar relacionada con compromisos laborales.

Según Deadline, Qualley participa actualmente en el rodaje de King Snake, una película de terror sobrenatural cuya producción comenzó meses atrás.

People aseguró que la pareja atraviesa un momento complicado, aunque la información no ha sido confirmada por los involucrados. IG povurmybrain

Una historia de amor que parecía sólida

Margaret Qualley y Jack Antonoff comenzaron su relación en 2021, después de ser vistos juntos por primera vez en Brooklyn.

Al año siguiente hicieron pública su relación y poco después anunciaron su compromiso.

La pareja llegó al altar en agosto de 2023 durante una ceremonia celebrada en Nueva Jersey a la que asistieron figuras como Taylor Swift, Lana Del Rey, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Channing Tatum.

Durante ese tiempo, ambos hablaron abiertamente sobre lo felices que se sentían.

En una entrevista con The Howard Stern Show, Jack Antonoff recordó que supo desde la primera vez que vio a Margaret que quería casarse con ella.

Incluso contó que pidió la bendición de la hermana de la actriz antes de hacerle la propuesta mientras ambos vivían una temporada en París.

Por su parte, Margaret también habló en distintas ocasiones sobre la tranquilidad que encontraba en su matrimonio.

En entrevistas con Harper’s Bazaar y Cosmopolitan, aseguró que Antonoff era la persona con la que finalmente se sentía segura y cómoda, además de reconocer que su relación había cambiado por completo su forma de ver la vida en pareja.