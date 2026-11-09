Así fue la romántica boda de Valeria Slim Serrano, nieta de Carlos Slim, y Justo Fernández

Valeria Slim Serrano y Justo Fernández del Valle celebraron su boda religiosa el pasado 7 de noviembre en la Ciudad de México. La pareja, que anunció su compromiso en enero de este año, reunió a familiares y amigos para compartir uno de los días más importantes de su historia de amor.

¿Dónde se casaron Valeria Slim y Justo Fernández del Valle?

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Parroquia de San Josemaría Escrivá, en Santa Fe, donde los novios intercambiaron sus votos matrimoniales y pronunciaron el esperado “sí, acepto”.

La familia Slim se reunió para acompañar a Valeria en uno de los días más importantes de su vida. Así fue la elegante recepción en la que el amor y la unión familiar fueron protagonistas. IG marco_slm

Acompañada por sus seres queridos, Valeria llegó radiante al altar, mientras que Justo esperaba emocionado para convertirse oficialmente en su esposo. Al finalizar la misa, ambos abandonaron el templo tomados de la mano, entre felicitaciones y muestras de cariño.

Así fue la espectacular recepción de la boda de Valeria Slim

La celebración continuó en Rancho Salazar, en la zona de La Marquesa, donde los invitados disfrutaron de una recepción diseñada por Jamie González y Alfonso Helfon, de la firma González + Helfon.

Valeria Slim y Justo Fernández celebraron su enlace en Rancho Salazar, donde una sofisticada recepción, una propuesta gastronómica especial y una sorpresa musical hicieron de la noche un momento inolvidable. IG eugeniardzc

El espacio se transformó en un escenario de inspiración boho chic, con un espectacular montaje al aire libre, un toldo transparente de gran altura y una paleta cromática en la que destacaron los tonos terracota, arena, durazno y borgoña.

Los detalles de ambientación aportaron personalidad al festejo: desde los telares suspendidos hasta las mesas vestidas con lino y los originales centros de mesa elaborados con frutas y verduras de colores vibrantes.

Para consentir a los asistentes, también se contemplaron sombreros para protegerse del sol y mascadas que se repartieron al caer la noche. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Banquetes Mayita e incluyó ensaladas, fideo seco, filete, espárragos y las tradicionales papas paja.

Con una decoración en tonos terracota, centros de mesa inspirados en la naturaleza y un impresionante pastel de varios pisos, la boda de Valeria Slim Serrano destacó por sus detalles. IG gonzalezhelfon

Uno de los momentos esperados fue el corte del pastel nupcial, una imponente creación de más de cinco pisos de Sanborns. La celebración también contó con una mesa de quesos y dulces de Tutto Dolce, además de una divertida estación inspirada en la emblemática tienda Sanborns de Los Azulejos, con algunas de sus golosinas más representativas.

Por supuesto, no podía faltar Scoop Frozen Yogurt, el emprendimiento del que Valeria es socia y que tuvo un espacio especial durante la recepción.

¿Cómo fue el vestido de novia de Valeria Slim, nieta de Carlos Slim?

Para caminar hacia el altar, la nieta de Carlos Slim y Soumaya Domit eligió un romántico vestido de novia de silueta princesa, con escote strapless, delicadas aplicaciones de encaje y una amplia falda de tul. Un diseño clásico y femenino con el que protagonizó una de las postales más especiales de la jornada.

La nieta de Carlos Slim llegó al altar con un romántico vestido de corte princesa para dar el "sí, acepto" a Justo Fernández del Valle, en una ceremonia rodeada de familiares y amigos. IG eugeniardzc

Tony Mils le hace un especial regalo a su hermana en su boda

Uno de los instantes más conmovedores de la noche ocurrió durante el tradicional baile entre padre e hija. Tony Mils, hermano de la novia, preparó un regalo muy especial: compuso una canción para que Valeria y su papá, Marco Antonio Slim Domit, bailaran juntos en este día inolvidable.

Tony Mils, hermano de la novia, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la boda al componer una canción especialmente para el baile de Valeria con su papá, Marco Antonio Slim. IG eugeniardzc

El cantante, cuyo nombre real es Antonio Slim Serrano, compartió previamente un fragmento de la balada en sus redes sociales y explicó que había escrito el tema especialmente para ambos.

La sorpresa convirtió el baile en un momento cargado de significado, al que también se sumaron los hermanos de Valeria y otros integrantes de la familia. Los recién casados también protagonizaron su primer baile como esposos al ritmo de ‘Amor’, de Íñigo Quintero, mientras que Justo compartió otro momento especial con su mamá.

Entre los asistentes estuvieron integrantes de la familia Slim, así como Eugenia Rodríguez, novia de Tony Mils, quien compartió algunas fotografías del festejo, incluyendo una imagen junto a la recién casada. También acudieron Emmanuel y su hija Giovanna Acha, además de Alexa Rodulfo y numerosos amigos de los novios.

Eugenia Rodríguez, novia de Tony Mils, compartió fotografías y videos de la boda de Valeria Slim, en los que dejó ver algunos de los momentos más especiales de la celebración. IG eugeniardzc

¿Quiénes son Valeria Slim y Justo Fernández?

Valeria es hija de Marco Antonio Slim Domit, presidente de Grupo Financiero Inbursa, y Ximena Serrano. Es nieta del empresario Carlos Slim Helú y de Soumaya Domit, y tiene tres hermanos: Marco, Jerónimo y Antonio, conocido artísticamente como Tony Mils.

Después de anunciar su compromiso en enero de 2026, Valeria Slim Serrano y Justo Fernández del Valle celebraron su historia de amor con una romántica ceremonia religiosa en Santa Fe. IG eugeniardzc

En el ámbito empresarial, ha desarrollado su propio proyecto con Scoop Frozen Yogurt, marca especializada en helados de yogurt con presencia en distintas ciudades de México.

Por su parte, Justo Fernández del Valle estudió Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y se desempeña como director de operaciones de Quartux México, compañía enfocada en soluciones de almacenamiento de energía mediante baterías industriales. También participa en iniciativas de impacto social vinculadas con el acceso a vivienda digna.