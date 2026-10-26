¿A qué se dedica Arturo Elías Slim? El nieto de Carlos Slim que acaba de casarse con Paula Albarrán

Arturo Elías Slim, nieto del empresario Carlos Slim Helú e hijo de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, acaparó las miradas tras contraer matrimonio con Paula Albarrán el pasado 24 de octubre, en una ceremonia celebrada en el histórico Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sin embargo, más allá de su reciente boda, el joven ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada con el comercio electrónico y la tecnología.

Así fue la boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán

La celebración reunió a integrantes de la familia Slim y a personalidades del ámbito social y del entretenimiento. Entre los invitados estuvieron el cantante colombiano Sebastián Yatra, el empresario Oso Trava, la conductora Lucila Mangino, Bárbara Tijerina, el exfutbolista Rafa Márquez y el conductor Yordi Rosado.

Con un vestido strapless, Paula Albarrán llegó al altar para casarse con Arturo Elías Slim, quien optó por un clásico esmoquin para la ceremonia celebrada en uno de los recintos históricos de la capital. IG arturoelias

Para la ocasión, Paula Albarrán eligió un vestido de novia strapless, mientras que Arturo apostó por un esmoquin clásico. Uno de los momentos destacados fue el primer baile de los recién casados, quienes eligieron la canción Strangers in the Night, de Frank Sinatra.

La pareja, que ha mantenido su relación con discreción, se comprometió casi un año antes de la boda durante un viaje a Central Park, en Nueva York. De acuerdo con información publicada por la revista Caras México, se conocieron gracias a una prima de Arturo, quien era amiga cercana de Paula.

¿A qué se dedica Arturo Elías Slim?

Arturo Elías Slim es el hijo mayor de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, una de las hijas de Carlos Slim Helú. Tiene dos hermanos, Johanna y Alejandro, y forma parte de la tercera generación de la familia empresarial mexicana.

Aunque pertenece a una de las familias empresariales más conocidas de México, Arturo Elías Slim ha desarrollado su trayectoria profesional en el comercio electrónico y las soluciones digitales. Cuartoscuro

A diferencia de otros integrantes de su entorno familiar con mayor presencia pública, Arturo ha mantenido un perfil discreto y enfocado en su carrera profesional. Estudió en el Colegio Irlandés, en la Ciudad de México, y posteriormente cursó Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac, donde se graduó en 2019.

Su formación se relaciona con áreas como la administración de operaciones, la logística y la optimización de procesos, conocimientos que ha aplicado en el sector digital.

Antes de asumir su actual responsabilidad, colaboró en Claro Shop y en el área de comercio electrónico de Grupo Sanborns. Estas experiencias le permitieron conocer distintas facetas de las ventas por internet y la operación de plataformas comerciales.

El nieto de Carlos Slim estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac y, tras graduarse en 2019, comenzó a desarrollar su carrera en el sector empresarial. IG arturoelias

Actualmente, Arturo Elías Slim se desempeña como director ejecutivo, o CEO, de T1 (Todo en Uno), una compañía que ofrece soluciones para empresas que buscan desarrollar o ampliar sus operaciones de comercio electrónico.

Sus servicios abarcan herramientas para gestionar tiendas en línea y procesos relacionados con cobros, administración, logística y entregas. Su trayectoria refleja una apuesta por los negocios digitales, un sector que ha adquirido relevancia para las compañías que buscan integrar sus canales de venta y mejorar sus operaciones comerciales.

¿Quién es Paula Albarrán y a qué se dedica?

La esposa de Arturo también ha desarrollado una carrera profesional propia. Paula Albarrán estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO y colaboró en el área creativa de Década Studio antes de emprender en el ámbito de la moda.

Paula Albarrán estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO y fundó Second Story, una plataforma de reventa de prendas y accesorios de lujo que promueve el consumo circular. IG arturoelias

Es la creadora de Second Story, una plataforma de reventa de prendas y accesorios de lujo que promueve el consumo circular. El proyecto busca dar una segunda vida a artículos que ya tuvieron un propietario, mediante un modelo de compraventa que favorece la reutilización.

Aunque ambos han mantenido su vida personal lejos de los reflectores, han coincidido en eventos como el Gran Premio de México y el Abierto Mexicano de Tenis.

¿Qué relación tiene Arturo Elías con Carlos Slim?

El apellido de Arturo está ligado a uno de los grupos empresariales más importantes de México. Su abuelo, Carlos Slim Helú, ha construido una fortuna a través de inversiones en telecomunicaciones, comercio, industria, infraestructura y otros sectores.

Más allá de su parentesco con Carlos Slim, Arturo Elías Slim ha orientado su carrera hacia el comercio digital, mientras que Paula Albarrán ha encontrado su espacio en el emprendimiento y la moda sostenible. IG arturoelias

Según las cifras de Forbes México, Slim encabezó la lista de multimillonarios mexicanos de 2026 con un patrimonio estimado en 125 mil millones de dólares. Entre los negocios asociados con su grupo destacan América Móvil, que opera marcas como Telcel y Telmex, y Grupo Carso, con presencia en actividades comerciales e industriales.

Aunque su entorno familiar está relacionado con grandes empresas, Arturo ha orientado su carrera hacia el comercio electrónico y las soluciones digitales. Su boda con Paula Albarrán lo colocó nuevamente en el foco, pero su actividad profesional muestra una faceta que va más allá de su parentesco con el empresario mexicano: la dirección de una compañía enfocada en las necesidades operativas de los negocios en línea.