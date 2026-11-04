Los Tigres del Norte felicitan a Bobby Pulido tras su victoria en Texas

Los Tigres del Norte felicitaron a Bobby Pulido luego de que consiguiera un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde representará al Distrito 15 de Texas como parte del Partido Demócrata.

El cantante, conocido por temas como Desvelado, logró imponerse a la republicana Mónica De La Cruz en las elecciones del 3 de noviembre, un triunfo que no pasó desapercibido para la agrupación de música regional mexicana, que aprovechó sus redes sociales para celebrar este resultado.

Los Tigres del Norte felicitan a Bobby Pulido por su triunfo electoral

El grupo compartió una fotografía en la que aparecen junto a Bobby Pulido, acompañada de un mensaje de felicitación por su victoria en las elecciones de Texas.

“¡La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas!”, escribieron los músicos al reconocer el resultado electoral.

En la misma publicación, también felicitaron a Gina Hinojosa y James Talarico por sus respectivos triunfos durante la jornada electoral.

“Felicitamos a Gina Hinojosa, James Talarico y Bobby Pulido por sus triunfos en la jornada electoral del día de ayer”, se lee en el mensaje de la agrupación.

Los Tigres del Norte destacan el apoyo latino en las elecciones de Texas

Además de celebrar la victoria de Bobby Pulido, Los Tigres del Norte destacaron la importancia de la participación ciudadana y el papel que tuvo el voto latino durante esta jornada electoral.

“Estos resultados marcan un momento histórico para Texas y reflejan la importancia de la participación ciudadana, especialmente del voto latino, cuya voz y presencia siguen siendo fundamentales en la construcción del futuro”, expresaron.

Con este mensaje, la agrupación también reconoció la relevancia de que la comunidad latina participe en las decisiones políticas de Estados Unidos.

Así reaccionaron los seguidores de Los Tigres del Norte a la felicitación de Bobby Pulido

La publicación de Los Tigres del Norte también generó reacciones entre sus seguidores, quienes recibieron positivamente el mensaje de apoyo a Bobby Pulido.

En apenas una hora, la fotografía ya acumulaba alrededor de 32 mil visualizaciones y más de 300 comentarios, en los que algunos usuarios celebraron que la agrupación respaldara al cantante en esta nueva etapa.

Bobby Pulido, quien durante aproximadamente 30 años se dedicó a su carrera musical, anunció el 21 de noviembre de 2024 que comenzaría a enfocarse en la política.

Ahora, tras conseguir este triunfo electoral, asumirá su nuevo cargo en enero de 2027, con el reto de representar a los habitantes del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.