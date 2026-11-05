Bill Skarsgård controla y asusta a sus hijos con las voces de Pennywise y Nosferatu

El actor Bill Skarsgård confesó que utiliza las voces de sus personajes más aterradores para controlar la disciplina en su hogar. El intérprete sueco recurre a las identidades de Pennywise y el Conde Orlok cuando sus dos hijos menores desobedecen las reglas familiares.

La estrella de Hollywood detalló esta peculiar táctica durante una reciente entrevista para el podcast del periodista Josh Horowitz. Las declaraciones desataron carcajadas en el estudio al imaginar la reacción de los pequeños ante los tonos tétricos del protagonista de It.

Bill Skarsgård interpretará al hijo de Nicolas Cage. Foto: Vertical Entertainment

Skarsgård comparte la crianza de sus hijos, nacidos en los años 2018 y 2023, con su pareja Alida Morberg. La vida cotidiana de la familia incluye apariciones repentinas de los monstruos que consagraron al histrión como un icono contemporáneo del cine de terror.

Un repertorio de monstruos en casa

El actor bromeó sobre su capacidad para entrar y salir del personaje del payaso asesino de forma casi instantánea. Si el tono agudo y perturbador de Pennywise no logra calmar a los niños, el padre de familia cambia la estrategia y trae a la escena al vampiro Nosferatu.

"Él puede deslizarse allí, salir y luego Nosferatu puede aparecer", relató el histrión para describir la dinámica que aplica frente a sus hijos. Skarsgård definió de manera graciosa este comportamiento y catalogó su estilo de crianza como el de un "papá esquizofrénico y versátil".

Los seguidores del actor reaccionaron de inmediato en las redes sociales ante la revelación de sus métodos de autoridad. El público reconoce el impacto psicológico que estos villanos causan en la pantalla grande, lo que magnifica lo cómico de invocarlos en un entorno doméstico.

Los rumores señalan que Pennywise volverá este Halloween. Foto: HBO Max

La versatilidad del protagonista le permite transformar un enojo infantil en una escena digna de una película de horror. Esta agilidad vocal confirma el nivel de inmersión que el intérprete alcanza con cada uno de los antagonistas que acepta en su carrera.

La industria cinematográfica aplaude constantemente la dedicación que el europeo invierte en la construcción de sus villanos. Sus métodos de actuación trascienden la pantalla y moldean su vida personal, demostrando que su talento no se apaga cuando las cámaras dejan de grabar.

El exigente entrenamiento detrás de las voces

La creación de estos registros vocales demandó meses de preparación y un desgaste físico considerable para el actor. Skarsgård se sometió a un intenso entrenamiento para lograr el tono sumamente profundo y tétrico que exige el Conde Orlok en la cinta Nosferatu (2024).

El sueco aprendió técnicas complejas de canto gutural mongol para alcanzar las notas más graves posibles sin lastimar sus cuerdas vocales. Además, los especialistas le aplicaron masajes laríngeos constantes para liberar la tensión acumulada durante las largas jornadas de filmación en los foros.

Bill Skarsgård dio vida a Nosferatu. Foto de X: @FocusFeatures

Este nivel de compromiso técnico explica la facilidad con la que el protagonista invoca a las criaturas de la noche en la sala de su casa. Las aterradoras herramientas sonoras pasaron de los estudios de grabación a formar parte del repertorio disciplinario diario.

La película sobre el legendario vampiro posicionó nuevamente al actor en la cima del género mundial de terror. Sus actuaciones pasadas y futuras garantizan que el catálogo de entidades intimidantes seguirá creciendo, para el beneficio del séptimo arte y el asombro de su familia.