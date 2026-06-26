Bibi: "Daría lo que fuera por trabajar con Bad Bunny"

A estas alturas, es normal ver que Bibi vaya a contracorriente de lo que sucede en la escena musical de Corea del Sur.

Kim Hyung-seo nació en Busán (sí, la misma ciudad que todos en Occidente conocemos gracias al filme survival de Yeon Sang-ho), sólo que no mostró interés en tener una formación trainee tradicional para ser una estrella K-pop, sí participó en un reality show llamado The Fan, no ganó, pero eso no la truncó. Produjo su música y, como cualquier artista indie, subió sus tracks a SoundCloud.

En la plataforma fue descubierta por la rapera Yoonmirae y Tiger JK, los mentores que la llevaron a la compañía FeelGhoodMusic. Ahí lanzó su primera rola, Binu, en 2019; y los discos Lowlife Princess: Noir (2022) y EVE: Romance (2025), un par de materiales bastante influenciados por el empoderamiento, la salud mental y por el trabajo del legendario cineasta Park Chan-wook en la Trilogía de la Venganza (Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy y Sympathy for Lady Vengeance).

Por eso no sorprende que desde hace cuatro años se haya vuelto popular por el sencillo BIBI Vengeance, que acumula más de 213 millones de reproducciones en Spotify. Sin embargo, estos días ella está un poco distante de los pensamientos darks y está en completo mood veraniego y rompiéndola con su nueva rola Bumpa.

dsadsassaa Warner Music Group

Es una canción que escribí y grabé por pura diversión y goce. Me ayudé de todos los bellos recuerdos que he acumulado a lo largo de las vacaciones de verano que he vivido desde hace muchos años y mi intención es que la gente se quede con esa sensación de felicidad que nos provoca la temporada”, explicó en entrevista con Excélsior.

La rola, ya disponible en streaming, es cien por ciento good vibes y pegajosa, infinitamente basada en los ritmos jamaiquinos y caribeños, algo completamente fuera del radar de varios grupos de K-pop actualmente.

“Probé con dancehall, reguetón y algo de moombahton..., prácticamente de todo. Pero en algún punto de ese proceso, un sonido más clásico empezó a resultar muy encantador, así que terminé encaminandome en esa dirección. No se trataba tanto de buscar una vibra latina específica; sólo estaba experimentando, mezclando elementos que me encantan, y creo que es exactamente por eso que la canción terminó teniendo tantas facetas diferentes”, explicó.

El resultado fue Bumpa, un track que no tiene algo igual en la escena asiática, quizá tintes, pero no una producción cien por ciento caribeña y recargada en el reggae. Es posible que LE SSERAFIM lo haya intentado con Boompala (y su reversión de la Macarena), aunque Bibi logró algo propio y diferente.

Y es algo cien por ciento suyo, porque desde BIBI Vengeance, hasta Amigos, la colaboración que hizo junto a Becky G, ya había mostrado bastante interés en el auge de la música latina, en especial el reguetón y las rolas en español. Dicho esto, fue totalmente natural para ella introducir frases en español para su nuevo corte que ha sido bien recibido tanto por sus fans latinos como en Corea del Sur.

Bumpa abre con “baila para mí”.

¡Pero realmente no aprendí español!”, exclamó entre risas, “Puedo defenderme con un par de saludos básicos, pero eso es todo. Me había topado con ‘baila para mí’ en algún lado antes, y la forma en que sonaba se me quedó grabada; era demasiado linda como para no usarla. La mayoría de las otras palabras y frases en español que sé las he ido captando de escuchar música en español a lo largo de los años, así que todo es bastante disperso y aleatorio”, agregó.

Quiere una rola con el Conejo

No es la primera vez que Bibi le entra a la música caribeña y latina, porque en 2023 hizo el sencillo Amigos con Becky G, cuyas bases están más arraigadas en el beat perreo puro que la mexicana acostumbra a usar en sus grabaciones, además, el concepto de mover el trasero y otro gran icono del reguetón tienen a la coreana bien amarrada al movimiento.

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Hasta el nombre de la canción ya es una referencia a mover el culo. “Originalmente la conocía y la usaba en el sentido de ‘trasero’ —y la expresión de sorpresa de hecho es una novedad para mí ahora, pero me encanta—. Digamos que cubre ambas cosas

Y después de todo esto, desde luego que sueño con algún día colaborar con Bad Bunny, honestamente, lo que daría para trabajar con él. Me encanta especialmente DTMF siempre lo vi como un artista que hace mucha música sexy e intensa, pero el lado más juvenil y casi vulnerable que muestra en esa canción me parece súper encantador y genial”, expresó.

Traza su propio camino

Desde que comenzó su carrera, la cantante de ahora 27 años ha sido tildada en su país de ser una anti idol, en primera por no tener una formación trainee como varias de sus colegas y por ser una persona “provocativa”, “rebelde” y por hablar abiertamente con sus fans en redes sociales, algo que varias agencias suelen prohibir a sus artistas.

Lo bueno de su libertad es que con Bumpa ha podido sumar a varios artistas pertenecientes a otras agencias para poder aprender estilos distintos de la rola y hasta permitirles crear sus propias coreografías, tales han sido los casos de algunas integrantes de ILLIT, LE SSERAFIM y ZB1, entre otros.

Siento que simplemente voy a donde me lleven las personas a las que les ha gustado Bumpa. Más que la respuesta en sí, lo que hizo que todo este proceso fuera tan disfrutable es la canción misma: es un tema muy ligero y divertido, y esa energía se mantuvo durante todo el periodo de promoción con todos ellos”, explicó.

Antes de despedirse, Bibi dijo que Bumpa no es en absoluto el primer adelanto de lo que sería su tercer disco, “porque lo que viene tiene una vibra completamente distinta a Bumpa. Pronto lo sabrán”, adelantó. La cantante no dio ninguna pista, pero antes de irse dijo que ya está esperando la invitación para estar en Ciudad de México, la quinta capital en el mundo (y la única latina) donde más se escucha su música.

“Si me invitan, me subo al primer avión. ¡Por favor, llámenme! Nada me gustaría más que conocerlos a todos en México”, expresó.