¡Un Beatle en tu celular! Paul McCartney estrenará su álbum con un TikTok LIVE Premiere

¡Un Beatle en tu celular! Paul McCartney estrenará su nuevo álbum con un TikTok LIVE Premiere, inaugurando el formato y dando un giro tanto a la red social, como a su carrera en la época del Internet.

Lejos de quedarse resguardado en la nostalgia del pasado, el legendario músico británico ha decidido dar un salto hacia las tendencias contemporáneas al aliarse con TikTok para un evento digital sin precedentes globales.

Esta colaboración estratégica no se trata simplemente de un video corto pregrabado o de un saludo casual para sus seguidores. El legendario cantautor será el encargado de inaugurar de forma oficial TikTok LIVE Premiere, un nuevo formato interactivo diseñado por la famosa plataforma de videos para albergar los momentos culturales más masivos y exclusivos del entretenimiento mundial.

El propósito principal de este evento digital es la presentación global de su esperada producción discográfica de estudio, un proyecto que promete conectar de manera íntima con audiencias de múltiples generaciones en todo el planeta.

Paul McCartney hará un TikTok LIVE Premiere Paul McCartney

¿A qué hora será el TikTok LIVE Premiere de Paul McCartney?

TikTok LIVE Premiere se inaugurará con la transmisión de Paul McCartney el próximo miércoles 27 de mayo. La coordinación horaria busca convocar a una audiencia masiva e internacional de manera simultánea desde distintos continentes.

Para los usuarios localizados en territorio mexicano, la cita es:

Hora del Centro de México (CDMX): 8:30 AM

Hora del Pacífico (Tijuana/Mexicali): 7:30 AM

Hora del Sureste (Cancún): 9:30 AM

A nivel internacional, esto se traduce en las 15:30 horas bajo el huso horario de Gran Bretaña (BST) y las 10:30 AM en la costa este de los Estados Unidos (EST).

Paul McCartney hará un TikTok LIVE Premiere Paul McCartney

¿De qué se trata el TikTok LIVE Premiere?

Paul McCartney no solo llegará a la plataforma de TikTok para un LIVE, sino que esta nueva dinámica ofrecerá cercanía directa a los espectadores.

La transmisión consistirá en la reproducción de los nuevos temas musicales y una dinámica exclusiva de preguntas y respuestas en directo. A través de este espacio interactivo, el propio ex-Beatle responderá en vivo las interrogantes que los usuarios de la comunidad virtual han enviado.

Para no perderte el evento, no olvides seguir el perfil verificado del músico (@paulmccartney), así como las cuentas institucionales globales (@tiktok) y regionales para recibir las alertas. También puedes programar el recordatorio directamente en TikTok.

Paul McCartney hará un TikTok LIVE Premiere Paul McCartney

¿Qué se sabe del disco de Paul McCartney?

Titulado de manera oficial como The Boys of Dungeon Lane, es el primer álbum de estudio en solitario e inédito que Paul McCartney edita en poco más de cinco años.

A diferencia de producciones anteriores enfocadas en ritmos experimentales o colaboraciones pop, esta nueva propuesta destaca por ser descrita como el proyecto más introspectivo, personal y reflexivo de toda su trayectoria contemporánea.

McCartney mencionó que Dungeon Lane es un sitio real y muy cercano a Forthlin Road, la emblemática calle donde habitó durante su juventud, antes de que la locura global de la 'Beatlemanía' cambiara su existencia para siempre.

Contará con 14 canciones y colaboraciones con otros músicos, entre ellos, Ringo Starr. El álbum estará disponible por completo en plataformas de audio el 29 de mayo.