Feid anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y boletos

Después de conseguir un sold out para su primera presentación, Feid, el artista colombiano, confirmó una segunda fecha en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México como parte de su gira FERXXO – The Green Star Tour 2027.

La noticia se dio a conocer este martes en las redes sociales con la nueva fecha para el concierto del próximo año.

Feid en el Palacio de los Deportes: fecha del segundo concierto y detalles de la venta

La nueva cita en la capital del país será el sábado 22 de mayo de 2027, apenas un día después de su primer show (viernes 21 de mayo). Ambos espectáculos en el Palacio de los Deportes están programados para dar inicio a las 20:00 horas.

La venta de boletos se realizará a través del sistema Ticketmaster. La Preventa Banamex para esta nueva fecha arrancó este martes 10 de noviembre de 2026 a las 12:20 horas (tiempo del centro de México), ofreciendo la opción de tres meses sin intereses para los tarjetahabientes.

La venta general para todo público dará inicio el jueves 12 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para Feid en la CDMX?

Los costos oficiales con cargos por servicio incluidos para las localidades del Palacio de los Deportes son los siguientes:

Nivel A: $4,154.00 MXN

$4,154.00 MXN Nivel C: $4,017.50 MXN

$4,017.50 MXN Nivel D: $2,281.50 MXN

$2,281.50 MXN Nivel E: $1,512.75 MXN

La gira internacional del intérprete de "Luna" y "Classy 101" recorrerá las tres ciudades más importantes de México.

Fechas de FERXXO – The Green Star Tour 2027 en México