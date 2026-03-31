Babymetal regresa a CDMX con nuevo concierto: fecha, lugar y venta de boletos

La euforia se apoderó de los fans del metal tras el anuncio oficial de Babymetal, quienes revelaron los detalles de su “WORLD TOUR 2026”, considerada la gira más ambiciosa de su carrera.

Con el lema “THE BIGGEST BABYMETAL TOUR EVER”, el grupo japonés —formado por Su-metal, Moametal y Momometal— reafirma su lugar como uno de los proyectos más innovadores del metal contemporáneo. Su propuesta, conocida como “kawaii metal”, mezcla riffs pesados con coreografías de J-pop, creando un espectáculo único que ha conquistado escenarios en todo el mundo.

La gira recorrerá América del Norte, Asia y Latinoamérica, pero sin duda, uno de los anuncios más celebrados fue su regreso a México.

Fecha y lugar del concierto en CDMX

El esperado concierto de Babymetal en la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Fray Nano.

Esta fecha marca un momento clave para los seguidores mexicanos, quienes han esperado años por un show completo de la banda como headliner en el país. A diferencia de visitas anteriores, esta presentación será parte de su propia gira mundial, lo que promete una producción de mayor escala.

Además, el concierto contará con la participación especial de I Prevail como banda invitada, elevando aún más la intensidad del evento.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Aunque los detalles específicos sobre la venta de boletos aún no han sido completamente revelados, se espera que en los próximos días se anuncien las fechas de preventa y venta general a través de plataformas oficiales.

Siguiendo la tendencia de conciertos internacionales en México, es probable que exista una fase de preventa exclusiva para tarjetahabientes, seguida de la venta al público en general. Se recomienda a los fans mantenerse atentos a los canales oficiales de la banda y promotores para asegurar su lugar.

Dado el impacto de Babymetal y la fidelidad de su base de fans en el país, se anticipa una alta demanda y boletos que podrían agotarse rápidamente.

De Japón al mundo: el fenómeno del kawaii metal

Para quienes aún no están familiarizados, Babymetal es una banda japonesa que revolucionó la escena musical al fusionar el metal con elementos del pop japonés.

Desde su debut, el grupo ha destacado por su capacidad de romper barreras culturales y musicales, logrando presentarse en algunos de los festivales más importantes del mundo y compartir escenario con bandas de renombre.

Su estilo combina voces melódicas, coreografías perfectamente sincronizadas y una base instrumental pesada, lo que ha dado lugar a un género propio que ha sido adoptado por fans de distintas generaciones.

Una relación especial con México

El regreso de Babymetal a México no es casualidad. La banda ha construido una conexión sólida con el público mexicano desde su primera visita en 2015, cuando se presentaron en el Circo Volador.

Posteriormente, en 2018, regresaron como parte del festival Domination México, donde demostraron su capacidad para conquistar grandes audiencias fuera de Japón.

También, en noviembre de 2025 se presentaron de la Arena Ciudad de México donde hicieron sold out.

Ahora, en 2026, su regreso a la Ciudad de México representa un nuevo capítulo en esta relación, siendo la primera vez que encabezan un concierto de gran escala en el país.

Una gira que recorrerá todo el continente

Antes de llegar a México, la banda iniciará su recorrido por América del Norte en agosto de 2026, comenzando en California y visitando ciudades clave en Estados Unidos y Canadá.

Durante esta etapa compartirán escenario con agrupaciones como Halestorm y Violent Vira, además de participaciones especiales junto a My Chemical Romance en algunos festivales.

Posteriormente, la gira llegará a Latinoamérica, con presentaciones en países como Brasil, Argentina, Chile y Perú, antes de cerrar con broche de oro en México.

Un concierto imperdible para los fans del metal

El anuncio de este concierto ha generado gran expectativa no solo entre los seguidores del metal, sino también entre quienes buscan experiencias musicales innovadoras.

Con una puesta en escena que combina luces, coreografías y una energía inigualable, Babymetal promete ofrecer uno de los shows más impactantes del año en México.

Así, el 12 de diciembre de 2026 se perfila como una fecha imperdible en la agenda musical de la Ciudad de México. La cuenta regresiva ya comenzó, y todo apunta a que será una noche histórica para el metal en el país.

AAAT*