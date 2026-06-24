Avatar: La leyenda de Aang temporada 2: hora de estreno y lo que debes saber

La esperada continuación de la adaptación live action de Avatar: La leyenda de Aang, llegará este mes a la plataforma con nuevas aventuras y la incorporación de uno de los personajes más queridos por los seguidores de la franquicia.

Esta nueva entrega ampliará el recorrido de los protagonistas por el Reino Tierra y profundizará en el conflicto que mantiene al mundo dividido. Además, los espectadores conocerán a un personaje muy esperado por los fanáticos de la serie animada original: Toph Beifong.

Foto: Avatar: La leyenda de Aang- Captura Netflix

¿A qué hora estará disponible la nueva temporada en Netflix?

Como suele ocurrir con los lanzamientos originales de Netflix, los episodios estarán disponibles de manera simultánea en distintas regiones del mundo. En México, la segunda temporada podrá verse desde la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio.

La nueva temporada estará compuesta por siete episodios. La producción decidió concentrar la narrativa en los acontecimientos más importantes del llamado Libro Tierra, eje principal de esta etapa de la historia.

¿Qué sucederá con Aang y el Equipo Avatar?

Tras los acontecimientos ocurridos en la Tribu Agua del Norte, Aang, Katara y Sokka emprenderán una nueva travesía por el Reino Tierra en busca de aliados para enfrentar el creciente poder de la Nación del Fuego.

Durante su recorrido llegarán a lugares emblemáticos como Ba Sing Se, una ciudad que tendrá una gran relevancia en el desarrollo de la trama. Al mismo tiempo, Aang deberá avanzar en su preparación como Avatar y aprender a dominar un nuevo elemento.

El entrenamiento de tierra control representará un desafío completamente distinto para el joven héroe, ya que requerirá determinación, fortaleza y una forma diferente de afrontar los obstáculos.

¿Quién es Toph Beifong y por qué es tan importante?

Una de las principales novedades de la temporada será la incorporación de Toph Beifong, interpretada por Miya Cech. Reconocida por los seguidores de la franquicia como una de las maestras tierra más poderosas, Toph se convertirá en la encargada de enseñar a Aang a controlar este elemento.

Foto: Avatar: La leyenda de Aang- Captura Netflix

La joven destaca por su extraordinaria habilidad conocida como visión sísmica, una técnica que le permite percibir todo lo que ocurre a su alrededor a través de las vibraciones del suelo.

Su llegada no solo aportará nuevas secuencias de acción, sino que también modificará la dinámica entre los integrantes del Equipo Avatar, quienes deberán adaptarse a la personalidad directa y exigente de su nueva compañera.

Foto: Avatar: La leyenda de Aang- Captura Netflix

Con más desafíos, nuevas alianzas y conflictos cada vez más complejos, la segunda temporada promete llevar la historia a una etapa decisiva dentro del universo de Avatar.