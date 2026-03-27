¡Arranca el Pa’l Norte 2026! Multitudes, looks extremos y line up de lujo en el Parque Fundidora

El rugido del Tecate Pa’l Norte volvió a escucharse con fuerza en Monterrey. Desde las primeras horas del viernes, cientos de personas comenzaron a formarse en los accesos del Parque Fundidora con la intención de asegurar su entrada a uno de los eventos musicales más importantes del país.

Fue alrededor de las 15:00 horas cuando se abrieron oficialmente las puertas del recinto, marcando el inicio de tres días de música continua. La expectativa era evidente: asistentes locales, nacionales e incluso internacionales se dieron cita para formar parte de esta edición número 14.

Se estima que cerca de 100 mil personas por día participen en esta celebración que, año con año, consolida su relevancia en la escena musical latinoamericana.

Outfits extremos: la moda también es protagonista

Más allá de la música, uno de los sellos distintivos del festival es la creatividad de sus asistentes. En esta edición, los looks volvieron a robarse las miradas.

Pelucas de colores vibrantes, prendas con transparencias, botas llamativas, brillos y sombreros formaron parte de los atuendos que desfilaron por los ocho escenarios distribuidos en las 45 hectáreas del parque.

Festival Pa'l Norte Aracely Garza

El Tecate Pa’l Norte no solo es un escaparate musical, sino también un espacio de expresión donde cada asistente construye su propia identidad visual, convirtiendo el evento en una pasarela alternativa.

Un line up de lujo para todos los gustos

El cartel de este año destaca por su diversidad y alcance internacional. Figuras como Guns N’ Roses, Simple Plan y The Killers encabezan una lista que también incluye a Tyler, The Creator, Kygo, Deftones, Zoé, Interpol y The Warning.

A ellos se suman propuestas nacionales como Grupo Frontera, La Maldita Vecindad, Enjambre y Molotov, confirmando el carácter ecléctico del festival.

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Mau y Ricky y DLD prenden los primeros escenarios

Entre los primeros en subir al escenario estuvieron Mau y Ricky, quienes agradecieron al público por su entusiasmo pese a la temprana hora. Temas como “Llorar y llorar” y “Desconocidos” marcaron el arranque de la jornada.

Más tarde, la intensidad llegó con DLD, que ofreció uno de los shows más emotivos de la tarde. Con un estilo energético, la agrupación liderada por Francisco Familiar conectó con el público a través de canciones como “El accidente” y “Almas rotas”.

Uno de los momentos más memorables fue cuando interpretaron “Mi vida”, tema popularizado por José José, logrando que miles de asistentes cantaran al unísono.

“Muchas gracias, familia, es un honor, un placer volvernos a encontrar acá”, expresó el vocalista, quien también dejó un mensaje final: “Pórtense mal, cuídense bien”.

De siderúrgica a epicentro musical

El Tecate Pa’l Norte no siempre fue lo que es hoy. Su primera edición se realizó en 2012 en un espacio mucho más reducido, pero con el paso de los años ha evolucionado hasta convertirse en un evento masivo de talla internacional.

Hoy, el Parque Fundidora —antiguamente una de las siderúrgicas más importantes de América Latina— se transforma en un complejo cultural donde convergen música, arte y diversidad.

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Seguridad y logística para un evento masivo

Ante la magnitud del festival, autoridades de Monterrey implementaron un operativo especial para garantizar la seguridad.

Alrededor de 350 elementos, entre Policía, Tránsito, Protección Civil y otras corporaciones, fueron desplegados en las inmediaciones del recinto. Mientras tanto, el interior del parque cuenta con vigilancia estatal y privada.

El dispositivo vial opera desde el mediodía y se extiende hasta la madrugada, buscando mantener el orden durante los tres días de actividades.

Un fin de semana que promete historia

Con un ambiente vibrante, un cartel de primer nivel y miles de asistentes listos para disfrutar, el Tecate Pa’l Norte arranca con fuerza su edición 2026.

Lo que comenzó como un festival local hoy es un fenómeno cultural que reúne a fanáticos de todas partes, consolidándose como una de las citas obligadas para los amantes de la música en México.

Y si el primer día es un indicio, todo apunta a que este fin de semana quedará marcado como uno de los más intensos en la historia del festival.