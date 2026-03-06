Aracely Arámbula deja 'Perfume de Gardenia': ¿quién la reemplaza?

La actriz mexicana Aracely Arámbula se ausentará temporalmente de la obra 'Perfume de Gardenia' debido a problemas de salud, según informó el productor de la obra, Omar Suárez mediante un comunicado dirigido a la prensa y al público.

La decisión implica su salida de la nueva temporada que se presentará en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, donde la actriz interpretaba al personaje principal. La producción explicó que la pausa responde únicamente al bienestar de la intérprete y que su posible regreso se evaluará posteriormente. Mientras tanto, el montaje continuará con ajustes en el elenco para continuar con el show.

Aracely Arámbula interpretaba a Gardenia en la obra teatral. (Foto: Mezcal Entertainment)

Aracely Arámbula se ausenta de 'Perfume de Gardenia' por motivos de salud

La producción de 'Perfume de Gardenia' confirmó que Aracely Arámbula dejará temporalmente la puesta en escena por una situación médica. La noticia fue comunicada por el productor Omar Suárez a través de un mensaje oficial difundido a medios de comunicación y público.

En el comunicado, Suárez reconoció la importancia del trabajo de la actriz dentro del proyecto teatral y explicó que la decisión se tomó con base en recomendaciones médicas.

Aracely Arámbula, quien interpretó magistralmente el personaje de Gardenia y dejó una huella muy importante dentro de esta producción”, expresó el productor al referirse a la participación de la actriz en el montaje.

El mensaje buscó aclarar que no existe ningún conflicto entre la intérprete y la producción. El mismo comunicado agregó detalles sobre la situación que enfrenta la intérprete.

“Hacemos del conocimiento de la prensa y del público en general que ella estará temporalmente fuera del escenario debido a una situación médica y que su regreso se anunciará en su momento tras los análisis realizados por sus médicos”, indicó Suárez.

La actriz pausará su participación por una situación médica. (Foto: Mezcal Entertainment)

Omar Suárez agradece la participación de la actriz

Además de informar sobre la salida temporal, el productor dedicó parte del comunicado a agradecer el trabajo realizado por Aracely Arámbula durante su paso por la obra. La actriz encabezó la producción interpretando al personaje principal de Gardenia.

Suárez destacó que su presencia dejó una marca importante en la obra, la cual ha tenido diferentes etapas y elencos desde su estreno original en México.

El productor subrayó que la decisión de la actriz de pausar su participación se relaciona exclusivamente con el cuidado de su salud. En ese sentido, reiteró que no existe ningún problema personal entre la intérprete y el equipo creativo.

La producción también señaló que el montaje continuará con su programación habitual, manteniendo las funciones previstas para el público en el Teatro San Rafael.

Perfume de Gardenia continuará funciones en el Teatro San Rafael. (Foto: Mezcal Entertainment)

Nuevas actrices se integran al elenco de la obra

Tras confirmarse la ausencia temporal de Aracely Arámbula, la producción anunció una renovación en el reparto con la incorporación de nuevas actrices que asumirán distintos personajes dentro de la historia.

Entre las figuras confirmadas se encuentra Maribel Guardia, quien interpretará al personaje de Miranda Moure, uno de los papeles más reconocidos dentro de la trama de 'Perfume de Gardenia'.

También se anunció la participación de Susana González, quien se integrará al elenco dando vida al personaje de Mercedes, otro rol clave dentro de la narrativa de la obra.

En el caso del personaje principal, la producción informó que la actriz Marjorie de Sousa asumirá el papel de Gardenia durante la nueva temporada, convirtiéndose en la protagonista de la puesta en escena.

La incorporación de estas intérpretes forma parte de los ajustes realizados por la producción para mantener la continuidad del espectáculo y garantizar la realización de las funciones programadas.

Marjorie de Sousa asumirá el papel de Gardenia en la obra. (Foto: Mezcal Entertainment)

El mensaje de Aracely Arámbula sobre su salida temporal

Por su parte, Aracely Arámbula también emitió un mensaje dirigido a los medios de comunicación para confirmar su ausencia en la próxima temporada del montaje teatral.

La actriz explicó que su decisión responde a motivos personales y agradeció el tiempo que formó parte de la producción.

Me permito por esta vía enviarles un cordial saludo, así también aprovecho para hacer de su conocimiento que debido a compromisos personales, no podré realizar esta nueva temporada de ‘Perfume de Gardenia’, la cual se llevará a cabo en el Teatro San Rafael de Ciudad de México”.

En su comunicado, la intérprete expresó gratitud hacia el equipo creativo, sus compañeros de escena y el público que asistió a las funciones durante su participación en la obra.

Siempre agradecida con 'Perfume de Gardenia', por hacerme parte de esta hermosa obra, gracias infinitas a cada uno de mis compañeros, al equipo de producción y equipo técnico, al público y a la prensa por su apoyo, a mi familia por siempre estar a mi lado”, escribió.

La actriz concluyó su mensaje reiterando el valor que tuvo este proyecto dentro de su trayectoria artística y el cariño que mantiene por el montaje y su equipo.