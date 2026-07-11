¿Qué son los Google Wallet Passes? Así funcionarán los nuevos boletos digitales de Ticketmaster

Los boletos para conciertos y eventos están evolucionando. Poco a poco, la tecnología está transformando la forma en que las personas acceden a los espectáculos, y los tradicionales boletos físicos comienzan a quedar atrás para dar paso a una experiencia completamente digital.

Como parte de esta transformación, Ticketmaster México anunció la llegada de los nuevos Google Wallet Passes, una herramienta que busca hacer más sencilla, personalizada y conectada la experiencia de asistir a un evento.

Para las familias, esta innovación también podría representar una forma más práctica de tener toda la información del evento en un solo lugar y al alcance del celular.

¿Qué son los Google Wallet Passes y cómo funcionan?

Los Google Wallet Passes son boletos digitales inteligentes diseñados para mejorar la experiencia de los asistentes antes, durante y después de cada evento.

Más que un simple acceso, estos pases buscan convertirse en un acompañante digital con información útil y actualizaciones en tiempo real.

“Con esta innovación, el boleto deja de ser únicamente un medio de acceso para convertirse en una herramienta que acompaña a los fans durante todo su recorrido, mientras ayuda a organizadores y recintos a comunicarse con ellos de una manera mucho más directa y relevante”, señaló Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster México.

Beneficios de los nuevos Google Wallet Passes

Estos nuevos pases digitales buscan fortalecer la conexión entre los organizadores y los asistentes, al tiempo que ofrecen una experiencia más cómoda y organizada desde la compra del boleto hasta el final del evento.

De acuerdo con Ticketmaster, los organizadores podrán personalizar cada pase e integrar información útil para facilitar la visita de los asistentes.

Entre las funciones que incluirán se encuentran:

Accesos directos a mapas del recinto.

Accesos directos a mapas del recinto. Información sobre estacionamiento.

Puertas de acceso.

Opciones de alimentos y bebidas.

Mercancía oficial.

Mejoras de asiento.

Aplicaciones del evento.

Otros servicios disponibles durante el día del espectáculo.

Además, los organizadores podrán destacar la información más importante de cada evento e incorporar hasta 12 enlaces dinámicos dentro de cada pase, lo que permitirá mantener informados a los asistentes de manera rápida y sencilla.

Ticketmaster lanza Google Wallet Passes en México: qué son y cuáles son sus beneficios Foto: Canva

¿En qué países estarán disponibles los Google Wallet Passes?

El lanzamiento de los Google Wallet Passes no solo llegará a México. Esta nueva tecnología también estará disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia.

La implementación forma parte de una estrategia de Ticketmaster para modernizar la experiencia de los eventos en vivo e incluye herramientas como SafeTix, un sistema de boletos digitales diseñado para ayudar a combatir el fraude y ofrecer mayor seguridad.

Ticketmaster lanza Google Wallet Passes en México: qué son y cuáles son sus beneficios Foto: Canva

Con la llegada de los Google Wallet Passes, México se suma a esta evolución tecnológica que busca hacer que asistir a conciertos, festivales y espectáculos sea una experiencia más práctica, organizada y personalizada para todos los asistentes.