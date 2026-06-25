Antes de Edén Muñoz, Paloma Llanes vivió un romance con Raúl Jiménez

Mientras la emoción por el Mundial 2026 mantiene a millones de aficionados atentos a cada partido, los jugadores de la Selección Mexicana también generan interés por aspectos de su vida fuera de las canchas. Uno de ellos es Raúl Jiménez, delantero que recientemente volvió a ser protagonista al marcar durante la participación del combinado nacional.

Aunque actualmente disfruta de una vida familiar junto a su esposa Daniela Basso y sus hijos, años atrás el futbolista vivió una relación sentimental con una mujer que hoy forma parte de una de las parejas más conocidas del espectáculo mexicano.

¿Quién es la exnovia de Raúl Jiménez?

Antes de convertirse en la esposa del cantante Edén Muñoz, Paloma Llanes tuvo una relación con Raúl Jiménez. En aquella etapa, ella comenzaba a destacar en certámenes de belleza, mientras el delantero mexicano daba pasos importantes en su carrera profesional.

Foto: Redes soaciales

Su romance coincidió con una etapa clave para el futbolista, quien buscaba abrirse camino en el futbol europeo. Durante ese tiempo, ambos compartieron momentos importantes mientras desarrollaban sus respectivos proyectos personales.

Sin embargo, la relación llegó a su fin con el paso de los años. Ninguno de los dos explicó públicamente los motivos de la separación, por lo que hasta hoy se desconocen las razones que provocaron el término de su historia juntos.

Foto: Redes sociales

Tanto Paloma como Raúl optaron por mantener los detalles de su vida privada lejos de los reflectores. A diferencia de otras parejas mediáticas, ambos prefirieron manejar el final de su relación con discreción y sin declaraciones polémicas.

Tras la separación, cada uno continuó construyendo nuevos proyectos personales y sentimentales, tomando caminos completamente distintos.

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre Paloma Llanes y Edén Muñoz?

Tiempo después de su relación con el futbolista, Paloma conoció a Edén Muñoz, quien ya comenzaba a consolidarse como una de las figuras más importantes del regional mexicano.

El cantante ha contado en diversas ocasiones que quedó cautivado por ella desde el primer momento. Tras verla en una tienda, buscó la manera de acercarse y encontró en las redes sociales la oportunidad perfecta para iniciar el contacto.

Foto: Instagram palomallanesg

¿Fue difícil para Edén Muñoz conquistarla?

La respuesta es sí. Según ha relatado el propio intérprete, conquistar a Paloma no fue una tarea sencilla. En varias ocasiones ella rechazó sus invitaciones y no mostró interés inmediato en iniciar una relación.

Pese a ello, Edén no desistió y continuó acercándose poco a poco hasta lograr ganarse su confianza. Lo que comenzó como una amistad terminó transformándose en un romance cada vez más fuerte.

Foto: palomallanesg

¿Cómo es actualmente la vida de Paloma y Edén Muñoz?

Después de varios años de noviazgo, la pareja decidió dar el siguiente paso y contraer matrimonio. Desde entonces han formado una familia junto a sus hijos y suelen compartir momentos de su vida personal con sus seguidores.

Así, la historia de Paloma Llanes terminó convirtiéndose en un curioso vínculo entre dos figuras muy populares en México: Raúl Jiménez, referente de la Selección Nacional, y Edén Muñoz, una de las voces más reconocidas del regional mexicano.