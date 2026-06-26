Alejandra Ambrosi: El melodrama está en el ADN de los mexicanos 

A lo largo de 20 años de carrera, Alejandra Ambrosi ha explorado distintas áreas del entretenimiento, abarcando el cine, el teatro y la televisión, donde se le verá en unos días en El guardián de mi vida, así como en proyectos para plataformas, tal como lo hizo en Una familia complicada, serie que estrena hoy y en la que comparte créditos con Adriana Barraza, a quien le hará la vida imposible.

A mí me gustan todos los formatos y de hecho me gusta mucho cambiar de formato, o sea, no quedarme ni clavarme en ninguno en particular, porque cada formato me da algo diferente. El teatro por supuesto que es un alimento del alma, te da muchísimas tablas y te refresca; el cine es una introspección hacia el mundo interior de los personajes y todo es mucho más hacia adentro, porque la cámara lo lee todo, mientras que la televisión me parece como un laboratorio donde puedes explorar la vida de un personaje y te puedes explayar”, contó a Excélsior la actriz.

En Una familia complicada, serie de 20 episodios producida por Carmen Armendáriz para ViX, Ambrosi le da vida a Yadira, una mujer acostumbrada a la buena vida que está casada con Artemio (Marcus Ornelas), el hijo ludópata y bueno para nada de doña Telma (Adriana Barraza), una recién viuda veracruzana muy al pendiente de las apariencias y de los comentarios del poblado.

En el caso de la telenovela El guardián de mi vida, producción que estrena en el canal Las Estrellas el próximo lunes junto a Silvia Navarro y Daniel Arenas, la intérprete encarna a Georgina, una mujer de carácter fuerte que sacará la casta cuando su marido (Arenas) empiece a desarrollar un sentimiento amoroso por su jefa (Navarro).

El género del melodrama la gente lo podrá criticar y podremos juzgar muchísimo la manera en que se han hecho durante décadas; sin embargo, es un género muy rico en donde se pueden explorar muchos temas. Es claramente el género que mejor hacemos los mexicanos, algo que está en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, como eso de Torito (en referencia a Pedro Infante en Ustedes los ricos). Nos sigue llegando al alma contar estas historias desde este formato”, apuntó.

Ahondando en esta idea, la actriz de XY, La revista y La hora marcada dejó en claro que los tiempos han cambiado muchísimo y que los nuevos equipos de escritores de melodramas, muchos de ellos conformados por jóvenes, están insertando en las tramas temáticas muy actuales.